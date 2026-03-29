Android 17 : grâce cette fonctionnalité inédite, la vitesse de charge des smartphones s’améliore du tout au tout

À l’occasion de la bêta 3 d’Android 17, Google est en train de tester une fonctionnalité bien pratique. Cette dernière, baptisée « Priority Charging », permet de mettre en pause les activités en arrière-plan pour prioriser une charge rapide.

Android 17 promet bien des nouveautés plus intéressantes les unes que les autres. Tout d’abord, le prochain OS de Google pourrait changer la célèbre barre de recherche de l’entreprise. De plus, Android 17 se souviendra du code PIN de votre carte SIM à votre place, ce qui, avouons-le, est bien pratique. Mais ce n’est pas tout. En effet, la bêta 3 d’Android 17, fraîchement sortie, s’accompagne d’une fonctionnalité qui ravira les plus pressés d’entre vous.

En effet, les lignes de code d’Android 17 Beta 3 révèlent une fonctionnalité nouvelle d’optimisation de la vitesse de charge. Cette dernière, sobrement baptisée « Priority Charging », priorise la charge au détriment des activités d’arrière-plan et des mises à jour. Une fois activée, cette option ferait gagner une vingtaine de minutes pour recharger son téléphone Android.

Android 17 : chargement optimisé et gestion de la chaleur

« Priority Charging met temporairement en pause l’activité en arrière-plan, comme les mises à jour d’applications, pour une recharge plus rapide. Vous continuerez à recevoir appels et messages. », peut-on lire dans un extrait du code d’Android 17 Beta 3.

Il est toutefois important de rappeler qu'une charge rapide entraîne généralement une chaleur accrue. Mais, bonne nouvelle, Google a tout prévu. En effet, une autre ligne de code laisse entendre que le Priority Charging sera accompagné d’un système de gestion de la température. Dans ce cadre, Google suggère d’utiliser un chargeur de 30 W.

« Pour de meilleurs résultats, utilisez un adaptateur 30 W ou plus. » « Votre téléphone gérera automatiquement les variations de température et maintiendra la batterie dans une plage normale. »

Il faut toutefois noter que cette fonctionnalité n’apparaît pas dans les paramètres visibles d’Android 17 Beta 3. En d’autres termes, si Google semble bel et bien être en train de tester le Priority Charging, son apparition dans la version finale d’Android 17 n’est pas garantie.

Une charge optimisée, c’est bien. Mais un smartphone Android plus rapide, c’est encore mieux. Et, bonne nouvelle, ce nouveau réglage dans Android 17 pourrait rendre votre téléphone plus rapide.

Source : Android Authority