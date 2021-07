OnePlus promet 3 ans de mises à jour de sécurité Android grâce à la fusion d’OxygenOS avec ColorOS

OnePlus promet désormais 3 ans de mises à jour de sécurité Android sur tous les téléphones de son catalogue. Grâce à la fusion d'OxygenOS, la surcouche Android maison de la marque, avec ColorOS, l'interface d'Oppo, OnePlus harmonise le support logiciel de ses téléphones. Voici ce qui va changer.

Mi-juin, OnePlus s'est officiellement rapproché d'Oppo. Pete Lau, PDG et cofondateur de OnePlus, a annoncé être en charge de la stratégie de développement du catalogue d’Oppo. Désormais, les deux entreprises chinoises, historiquement très liées, vont partager leurs ressources.

Malgré cette fusion attendue de longue date, OnePlus n'abandonnera pas OxygenOS pour ColorOS, l'interface Android développée par les équipes d'Oppo. Par contre, les deux interfaces vont désormais s'appuyer sur un socle technique commun.

4 ans de mises à jour de sécurité Android sur les smartphones OnePlus premium

Dans un billet publié sur son forum, OnePlus a annoncé la fusion d'OxygenOS avec ColorOS. “Afin d'améliorer l'efficacité et harmoniser l'expérience logicielle dans l'ensemble de notre portefeuille, nous travaillons à l'intégration d'une base de commune entre OxygenOS et ColorOS” déclare OnePlus.

La jeune marque chinoise que la transition sera invisible pour les utilisateurs. “C'est un changement que vous ne remarquerez probablement même pas puisqu'il se produit en coulisse” souligne le groupe. Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à des modifications majeures du côté d'OxygenOS. La surcouche de OnePlus, très proche d'une expérience Android pure, pourrait s'inspirer des multiples options de personnalisation de ColorOS.

Les changements seront intégrés lors du déploiement de la mise à jour Android 12, qui devrait débuter au quatrième trimestre 2021. En dépit de la fusion, OxygenOS restera l'interface des smartphones OnePlus et ColorOS sera toujours réservé aux téléphones d'Oppo.

Grâce à la fusion d'OxygenOS avec ColorOS, OnePlus est désormais en mesure d'harmoniser l'expérience logiciel de ses terminaux. Jusqu'ici, il existait des différences plus importantes entre le support logiciel des appareils haut de gamme et les téléphones milieu ou entrée de gamme.

Dans le détail, les smartphones haut de gamme lancés depuis le OnePlus 8 recevront 3 mises à jour Android majeures et 4 ans de mises à jour de sécurité. Jusqu'ici, les téléphones premium devaient se contenter de 3 ans de correctifs. Plus milieu de gamme, les Nord / Nord CE recevront 2 mises à jour Android majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité.

Enfin, les OnePlus Nord N devront se contenter d'une mise à jour Android majeure et de 3 ans de mises à jour de sécurité. Tous les terminaux profitent donc d'un minimum de 3 années de patch Android. Grâce à ce support logiciel harmonisé, OnePlus se rapproche des constructeurs les plus fiables du marché, dont le leader Samsung.