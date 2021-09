Oppo et OnePlus fusionnent leur OS, le OnePlus 10 sera le premier à en profiter en 2022

OnePlus va abandonner Oxygen OS, a annoncé Pete Lau. La marque va fusionner sa surcouche avec celle de la maison-mère Oppo dès la sortie du OnePlus 10. Le but est de créer un système unifié pour les deux marques. Pete Lau a aussi annoncé qu'il n'y aurait pas de OnePlus 9T cette année.

Chaque année depuis 2016, OnePlus propose le même schéma de vente : nous avons une nouvelle gamme dans la première moitié de l’année, avec un OnePlus « classique » et un modèle Pro, puis vers septembre, un modèle T qui combine le meilleur des deux modèles. Toutefois, ce ne sera pas le cas en 2021.

Pete Lau a confirmé à The Verge et à d’autres médias que le OnePlus 9T n’arriverait pas. Le prochain flagship de la marque sera donc le OnePlus 10 (si tout se passe bien). Un OnePlus 9 RT pourrait toutefois arriver, mais il serait réservé à certains marché et viserait le marché du milieu de gamme.

OnePlus annonce un rapprochement avec Oppo

Mais la plus grosse nouvelle annoncée par Pete Lau, c’est la confirmation du rapprochement entre OnePlus et Oppo au niveau du logiciel. A partir de l’année prochaine, tous les téléphones des deux entités partageront le même noyau pour leur surcouche. Elles devraient avoir une interface différente, mais fonctionneront de la même manière, selon Lau.

Pete Lau justifie cette décision par le fait de fusionner le meilleur des deux mondes, comme la rapidité ainsi que l’interface propre et légère d'Oxygen OS, et la richesse de Color OS. Avoir une seule et même surcouche permet également de faire des économies sur la R&D, qui ne travaille désormais plus sur deux projets différents. Le premier OnePlus à en bénéficier sera le prochain flagship de la marque, qu'on imagine être le OnePlus 10. A noter que les smartphones déjà sortis devraient également passer sur cette nouvelle surcouche s’ils sont toujours supportés. Les utilisateurs de OnePlus 9 pourront participer à la beta en octobre et il faudra attendre décembre pour les OnePlus 8 La transition d’Oxygen OS vers cette nouvelle interface devait être terminée fin 2022.

Cette nouvelle est un peu surprenante, OnePlus nous ayant encore assuré il y a peu qu’un abandon d'Oxygen OS n’était pas au programme. Elle est surtout inquiétante. C'est sans conteste la meilleure surcouche du marché qui va disparaître. Se lancer dans un nouveau projet aussi ambitieux pourrait faire plus de mal que de bien à l’utilisateur. Il faudra attendre l’année prochaine pour voir si cette décision est la bonne ou non.

Source : The Verge