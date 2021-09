OPPO présente ColorOS 12 : quelles nouveautés pour l’interface basée sur Android 12 ?

OPPO a dévoilé la nouvelle version de sa surcouche pour smartphones : ColorOS 12. Basée sur Android 12, celle-ci apporte quelques nouveautés aux smartphones d’OPPO, et laisse entrevoir ce que réserve OnePlus pour ses smartphones.

Alors que Samsung a donné le coup d'envoi de la bêta One UI 4 basée sur Android 12 en début de semaine, c’est désormais OPPO qui lui emboîte le pas avec l’annonce de ColorOS 12, la nouvelle mise à jour de son interface pour smartphones. Cependant, contrairement à Samsung, la bêta de ColorOS 12 ne sera disponible qu’en Chine.

Comme c’est souvent le cas des bêtas, celle-ci est davantage destinée aux développeurs et aux utilisateurs férus de technologie qu'au grand public, mais nous permet déjà de découvrir quelles nouvelles fonctionnalités OPPO a ajoutées à sa surcouche.

Quelles nouveautés pour ColorOS 12 ?

Tout d’abord, OPPO a mis l’accent sur son nouveau « Infinite Design », qui ne ressemble pas au Material You de Google, qui arrivera avec Android 12 sur les Pixel. Celui-ci apporte de nouvelles icônes acryliques, un contraste accru et des « nuances de couleurs distinctives ». On retrouve également une fonctionnalité Omoji qui fonctionne de manière similaire à la fonction AR Emoji sur certains smartphones de Samsung. Cette dernière permet aux utilisateurs de créer leur avatar 3D personnalisé.

Oppo a décidé de remanier la Smart Sidebar. La nouvelle version intègre de nouveaux outils, comme un comparateur de prix quand vous réalisez des achats en ligne, ou encore une fonctionnalité de recharge de chanson en ligne quand vous utilisez l’application Music Player. Sans surprise, ColorOS apporte également de nouvelles animations, qui visent à rendre les smartphones encore plus fluides.

Grâce à ColorOS 12, les utilisateurs pourront aussi découvrir Cross-Screen Interconnection, une fonctionnalité permettant d’accéder à son smartphone depuis un ordinateur. OPPO promet un débit de transfert de 45 Mb/s, ce qui signifie que vous pouvez envoyer environ 500 photos de votre téléphone à votre PC en une minute seulement.

Enfin, ColorOS profite également des nouvelles fonctionnalités de sécurité d’Android 12. Vous obtiendrez notamment des rappels d'autorisation lorsque des applications tierces utilisent votre micro, votre localisation et votre appareil photo. Puisque OnePlus a récemment annoncé que sa surcouche OxygenOS sera désormais basée sur le même code source que ColorOS, on s’attend à ce que toutes les nouvelles fonctionnalités de l’interface d’OPPO arrivent sur les smartphones de OnePlus plus tard cette année.

Source : XDA