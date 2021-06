Amazon : quels sont les meilleurs bons plans du moment ? Découvrez notre sélection !

Amazon permet de faire de belles économies sur une multitude de produits. Même hors période promo, l'enseigne en ligne propose des bons plans très intéressants. Bien souvent, ils sont limités dans le temps et se déclinent comme des ventes flashs. Retrouvez ici les meilleurs bons plans et promos Amazon du moment afin de vous aider à réaliser des économies et vous faire plaisir tout au long de l'année.

3 mois offerts à Amazon Music HD

Vous aimeriez essayer Amazon Music HD ? Amazon propose une offre d’essai gratuit de 3 mois (4 mois gratuits pour les membres Prime). Elle s'applique uniquement aux offres individuelles Amazon Music Unlimited HD. Elle n'est pas disponible pour les personnes qui sont déjà abonnées. Cela dit, rien ne vous empêche de créer un nouveau compte pour en profiter.

Amazon stipule dans les conditions de l'offre que celle-ci n'est valable qu’une fois par client et compte client. Au terme des trois mois, l'abonnement à Amazon Music HD sera reconduit automatiquement au tarif mensuel de 9,99 € jusqu’à sa résiliation. Mais puisque c'est sans engagement, vous pouvez l'annuler à tout moment sans frais.

Le service Amazon Music HD donne accès à un catalogue de plus de 75 millions de titres en HD et cela, sans publicités et en illimité. On retrouve également un mode hors connexion qui permet d’écouter votre musique sans connexion internet (une fois après l’avoir téléchargée). Un mode mains-libres est également de la partie grâce à l'assistant vocal Alexa. Très facile à utiliser, il suffit d'ouvrir l’application Amazon Music et demander à Alexa de jouer les morceaux musicaux sans avoir à utiliser le smartphone ou la tablette.

Mini caméra de surveillance Blink Mini à 24,99 €

Si vous êtes membre Prime, vous pouvez vous équiper de la caméra de surveillance Blink Mini au tarif de 24,99 euros au lieu de 39,99 euros, soit une belle réduction de 15 €. Pour rappel, les membres souhaitant souscrire au programme Prime peuvent profiter d'un essai gratuit pendant une durée de 30 jours.

Concernant les caractéristiques techniques de la Blink Mini, il s'agit d'une caméra de surveillance d'intérieur HD (1080p, champ de vision 110 degrés) avec détection de mouvements et système audio bidirectionnel. Des notifications sont transmises sur un smartphone dès qu'un mouvement est détecté.

La configuration du produit se fait en quelques minutes seulement : il suffit de brancher la caméra sur une prise électrique, de la connecter au réseau WiFi domestique et de l'ajouter à l'application Blink Home Monitor. Enfin, la caméra Blink Mini est fournie avec un support, 2 vis de fixation, un câble USB et un adaptateur secteur.

SSD PNY CS900 à partir de 20,90 €

Si vous envisagez de vous équiper d'un SSD, le bon plan Amazon qui suit pourrait vous intéresser. Le géant du e-commerce propose le modèle PNY CS900 à prix réduit. Il est ainsi possible d'acquérir la version 120 Go à 18,99 € au lieu de 29,99 € et celle de 240 Go à 29,99 € au lieu de 39,99 €. Il sont idéals pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur et disposent d'une interface Serial ATA III/6 GBPs offrant des vitesses de lecture/écriture séquentielle : jusqu'à 550Mo/s / 515Mo.

SSD Crucial BX500 à partir de 29,99 €

Autre SSD en promotion sur Amazon, le Crucial BX500. Ce dernier est disponible à 29,99 € dans sa variante 240 Go et à 39,99 € dans sa variante 480 Go. Le Crucial BX500 est une excellente alternative au Samsung EVO 860 et au SanDisk Ultra 3D. Ses vitesses séquentielles de lecture et d'écriture maximales sont de 540 et 500 Mo/s, de quoi bénéficier d'un système 3 à 4 fois plus rapide qu’avec un disque dur classique.

Ce SSD utilise une mémoire 3D NAND TLC. Sa une durée de vie est de 120 TBW pour la version 480 Go, ce qui offre une marge d'écriture de 65 Go sur le disque tous les jours pendant 5 ans. Le constructeur offre toutefois une garantie de 3 ans.

Système audio 2.1 Logitech Z313 à 37,45 €

Alors qu'il faut habituellement débourser 49,99 € pour s'en équiper, le marchand propose une réduction de 17% qui permet de l'avoir moins cher à 37,45 €.

Pour en revenir au système 2.1 de Logitech, ce dernier vous permet d'écouter de la musique, regarder des vidéos en ligne, des films et même la télévision sur votre ordinateur. Il offre une puissance de diffusion de 25 watts (RMS) qui produit un son ample et équilibré à travers toute la pièce. On retrouve également un subwoofer compact qui trouvera sa place n'importe où et qui restitue des graves assez profonds pour une expérience sonore complète.

Contrôlable grâce à son boitier de commande filaire, vous pouvez facilement grâce à ce dernier, mettre les haut-parleurs sous tension, régler le volume et accéder facilement à la prise casque. Enfin, les satellites ont des dimensions de 146.2 x 89.4 x 81 mm pour un poids de 480 grammes et le caisson de basses des dimensions de 228.4 x 150 x 220 mm pour un poids de 2.3 kg.

Balance connectée Beurer BF 700 à 42 €

Si vous êtes soucieux de votre ligne avec l'arrivée des beaux jours et que vous souhaitez avoir un rapport précis sur votre état de forme, l'acquisition d'une balance connectée peut s'avérer être vraiment utile. Cela tombe bien puisque le modèle Beurer BF 700 fait l'objet d'une promo sur Amazon. Il est possible de l'avoir à 42 € au lieu de 46.99 € en temps normal.

Coté fonctionnalités, cette balance connectée BF 700 permet ainsi d’obtenir un calcul précis de l’IMC, de la masse graisseuse, de la masse musculaire, de la masse hydrique et de la masse osseuse. L’application compagnon ultra complète, la “Beurer HealthManager”, permet d’enregistrer 8 profils différents.

Souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury à 44,35 €

Avis aux gamers sur PC : Amazon propose la souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury pour 44,35 € au lieu de 69,99 €. La souris Logitech G402 Hyperion Fury est la souris pour le jeu la plus rapide au monde, grâce à la technologie de moteur à fusion qui permet le suivi à une vitesse de plus de 1 m/s, en plus de ses 8 boutons programmables et ses 4 paramètres de résolution ppp.

Vous avez la possibilité de basculer entre les 4 paramètres de résolution à tout moment. Pour viser l'ennemi, choisissez par exemple une résolution de 250 ppp et passez à 4 000 ppp si vous devez fuir le terrain de bataille dans l'urgence. Grâce au changement de sensibilité à la volée, vous êtes en mesure de faire face à la situation, sans rien perdre en précision.

Huawei Watch GT 2e à 97,80 €

Amazon propose une réduction sur la montre connectée Huawei Watch GT 2e. Alors qu'on la trouve généralement aux alentours des 120 €, il est possible de s'en équiper pour moins cher : 97,80 €.

Pour rappel ou à titre d'information, la Watch GT 2e est officielle depuis mars 2020. Elle est équipé de la puce puce Kirin A1 qui permet entre autre de bénéficier d'une autonomie très confortable pouvant atteindre jusqu'à 14 jours.

On retrouve un écran tactile AMOLED HD de 1,39 pouce (résolution de 454 x 454 pixels) mais aussi un espace de stockage bien utile de 4 Go. Cette montre connectée est également étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. Vous pouvez donc la porter, même à la plage ou à la piscine. De la partie également, pas moins de 85 modes d'entrainement personnalisés mais aussi de nombreuses fonctionnalités utiles.

Parmi elles, on peut citer le contrôle de la VO2Max, la surveillance du rythme cardiaque à chaque instant ou le suivi et l'analyse du sommeil avec la technologie Huawei TruSleep 2.0.

Apple AirPods 2 à 129 €

Plus accessibles que les Airpods Pro, les écouteurs Airpods 2 sont en baisse de prix du coté d'Amazon qui les propose sous la barre des 130 euros. En effet Amazon les propose à 129 € au lieu de 179 € en temps normal. À propos des écouteurs sans fil, les AirPods 2 équipés de la puce H1 peuvent se connecter à un iPhone, à un iPad ou à un Mac.

Apple promet une autonomie de 5 heures en écoute continu mais leur boîtier permet de les recharger pour atteindre les 24 heures. Vous avez surtout la possibilité d'accéder rapidement à Siri en utilisant la commande vocale et de passer au morceau suivant par double toucher.

Apple AirPods Pro à 205 €

Ne passez pas à coté de ce bon plan qui permet de se procurer les écouteurs intra-auriculaire d'Apple, les AirPods Pro à petit prix sur Amazon. On peut les avoir pour 74 € de moins que leur prix de base de 279 € soit à 205 €. Une remise qui ne se refuse pas quant on sait ô combien sont rares les bons plans sur les produits de la Pomme.

Pour rappel, les AirPods Pro disposent essentiellement de la réduction active du bruit et du mode Transparence. Ces deux fonctionnalités permettent d'entendre ce qu’il se passe autour de vous et d'interagir avec le monde qui vous entoure.

Trois tailles d’embouts fuselés en silicone souple sont livrés avec le produit. Résistants à l’eau et à la transpiration, les écouteurs embarquent 24 heures d’autonomie avec le boîtier de charge sans fil. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test des Apple AirPods Pro.

Casque Sony WH-1000XM4 à 329,99 €

Le casque Sony WH-1000XM4, l'un des modèles à réduction de bruit les plus populaires du marché fait l'objet d'une réduction sur Amazon. Alors qu'il est à la base commercialisé 379,99 €, le géant du e-commerce propose une réduction de 50 € permettant ainsi de l'avoir au tarif réduit de 329,99 €.