Bon plan DualSense : pour le Black Friday, la manette de la PS5 est à un prix choc !

La manette de la PS5 n'échappe pas aux promotions du Black Friday. À l'instar de la console elle-même, la DualSense profite d'une belle remise chez Boulanger.

Le compte à rebours est lancé. Le Black Friday s'achève bientôt. Il est encore temps de saisir l'offre du moment sur la manette Dualsense. Pour rappel, la PS5 Slim elle-même fait l'objet d'une réduction de 100 € en ce moment plusieurs boutiques en ligne partenaires de Sony.

Quant à la manette PS5, elle est actuellement à 54,99 € au lieu de 74,99 €. Cela correspond à une réduction d'un peu moins de 30%, et c'est franchement une bonne affaire pour la manette très prisée. En plus de la console de Sony, elle est également compatible avec les PC. L'offre est valable sur plusieurs coloris. À vous le choix !

Si vous préférez la version Edge de la DuelSense, elle est aussi en promo au meilleur prix sur Amazon à 179 € au lieu de 239 €, ce qui correspond à une réduction de 25%. Cette variante est plus avancée que la manette standard et offre notamment des commandes personnalisés, avec la possibilité de sauvegarder des profils.

La DualSense à un prix inédit pour le Black Friday

La manette de la PS5 offre une expérience plaisante pour jouer. Elle a eu la lourde tâche de succéder à la très populaire Dualshock 4, et force est de constater que la relève a été prise de la plus belle des manières sur cette nouvelle génération de console.

En dehors des changements esthétiques bienvenus, la manette PS5 a introduit des nouveautés fonctionnelles très intéressantes. Le retour haptique et les gâchettes adaptatives offrent une nouvelle manière de contrôler et de ressentir vos actions en jeu. La manette dispose également d'un microphone intégré, mais aussi d'un haut-parleur. Vous avez également la possibilité de brancher un casque filaire à la Dualsense grâce à la présence d'un port Jack 3,5mm.