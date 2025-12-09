Vite, le Fire TV Stick 4K atteint son prix le plus bas, c’est une excellente affaire !

Le Black Friday est bien terminé mais les promotions jouent les prolongations sur Amazon. Si vous avez une TV vieillissante mais que vous ne souhaitez pas la changer, le Fire TV Stick 4K est une excellente solution. Il vous donne la possibilité de connecter votre TV tout en profitant de contenus 4K ! Et bonne nouvelle, cette clé HDMI normalement en vente à 69,99€ est affichée à 29,99 € seulement. Profitez-en !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les belles offres du Black Friday sont maintenant finies mais vous pouvez encore trouver des bons plans intéressants juste avant les fêtes de fin d’année. Le Fire TV Stick 4K est de retour à son prix le plus bas, soit 29,99 € au lieu de 69,99€. C’est un excellent prix pour une clé HDMI avec de telles caractéristiques.

Le Fire TV Stick se brancher très simplement aux téléviseurs qui disposent d’un port HDMI. Elle a le pouvoir de transformer n’importe quelle TV en véritable TV connectée. Vous pourrez ainsi accéder aux services de streaming sur des plateformes comme Netflix, Disney+, Prime Vidéo, Max ou encore les replays de vos chaînes préférées.

Amazon brade ses Fire TV Stick avant les fêtes de fin d’année !

Le Fire TV Stick 4K n’est pas le seul modèle en promotion. Tout comme lui, les Fire TV Stick HD, 4K Max et 4K Select sont à prix cassé :

Au niveau de ses caractéristiques, le Fire TV Stick 4K est l’un des modèles de clé HDMI les plus performants d’Amazon. Cette nouvelle version est d’ailleurs 25% plus puissante que la précédente. Il embarque un processeur quadricœur de 1,7 GHz, plus réactif et fluide.

Ce modèle est par ailleurs compatible avec le Wi-Fi 6, ce qui vous garantie une excellente connexion sans perte de vitesse, même lorsque d’autres appareils sont connectés au routeur.

Vous profitez contenus avec une qualité exceptionnelle, tant au niveau visuel avec les technologies Dolby Vision et HDR10+ qu’au niveau de l’audio grâce au Dolby Atmos immersif. Les images en 4K Ultra HD sont saisissantes.

Enfin, le Fire TV Stick 4K dispose d’une télécommande avec Alexa. Vous pouvez donc faire appel à l’assistant vocal en appuyant sur le bouton dédié de votre télécommande pour demander à Alexa d’effectuer une action sur votre TV mais aussi contrôler les appareils de la maison compatibles.