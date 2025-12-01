Amazon achève son Black Friday en beauté : à minuit, il sera trop tard pour saisir ces ultimes offres !

Le compte à rebours est lancé. Sur Amazon, le Black Friday se termine à minuit. Le Cyber Monday marque le dernier jours des promotions du plus grand événement bons plans de l'année. Vous avez encre quelques heures pour profiter de ces nombreuses offres sur les produits high-tech.

Après plusieurs jours de promotions, le Black Friday s'achève ce lundi 1er décembre 2025 sur Amazon avec le Cyber Monday. Comme chaque année, l'événement se termine avec les ultimes bons plans. Les meilleures offres proposées depuis le début sont par ailleurs toujours valables, dans la limite des stocks disponibles. Voici les bons plans à saisir maintenant avant qu'il ne soit trop tard.

Black Friday Amazon : dans quelques heures, ce sera fini

Les meilleurs offres les smartphones, tablettes et liseuses

Amazon casse les prix sur les écouteurs, casques et enceintes

Les offres maison et objets connectés sur Amazon

Informatique et TV : le top des offres du Black Friday

Voir plus d'offres du Black Friday sur Amazon

CMF Phone 2 Pro à 209 € au lieu de 259 €

LE CMF Phone 2 Pro est un smartphone d'entrée de gamme très intéressant. Après le succès du modèle de première génération, la marque a lancé une deuxième cette année, avec des améliorations bienvenues. Alors que son prix de 259 € est déjà très agressif à la base, Amazon propose une réduction de 50 € sur le CMF Phone 2 Pro en pendant le Black Friday.

Pour son prix, ce smartphone est imbattable. Il dispose d'un bel écran AMOLED de 6,77 pouces (120 Hz) et un processeur Dimensity 7300 Pro 5G aux performances confortables. Et pour environ 200 €, le CMF 2 Pro propose une configuration photo polyvalente, avec un téléobjectif de surcroit. C'est un exploit !

Galaxy S25 à 599 € au lieu de 899 € (terminé)

Le modèle de base de la fratrie des smartphones haut de gamme de Samsung est à un prix très intéressant. Pour le Black Friday, Amazon propose le Galaxy S25 à 599 € au lieu de 899 €. Cela correspond à une réduction de 300 €. C'est une opportunité si vous avez le smartphone Samsung fans le collimateur pour cette fin d'année.

Pour rappel, le Galaxy S25 est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. La puce est épaulée par 12 Go de mémoire vive. Cette association offre des performances de haut vol pour tous les usages, y compris pour le jeu vidéo. Le tout, avec l'expérience Samsung et One UI en prime.

Tablette Galaxy Tab S10 Lite à 299 € au lieu de 399 €

Vous recherchez une tablette Samsung performent, mais n'avez pas le budget d'une Galaxy Tab S11 ou d'une Tab S11 Ultra ? La nouvelle Galaxy Tab S10 Lite représente le parfait compromis. Grâce au Black Friday, son prix tombe sous la barre des 300 € sur Amazon.

Au lieu de 399 €, la Galaxy Tab S10 Lite est à 299 €, soit une réduction de 25%. Cette tablette dispose d'une puce Exynos 1380 milieu de gamme, avec 6 Go de mémoire vive, d'un écran de 10,9 pouces et d'une batterie de 8000 mAh. Bonne nouvelle : la tablette est livrée avec son style S Pen et un chargeur offert par Amazon.

Apple Watch SE 2 à 189 € au lieu de 249 €

L'Apple Watch SE 2 voit son prix chuter un peu plus à l'occasion du Black Friday. Vous pouvez l'acheter sur Amazon à 189 €, soit à son prix le plus bas sur le site e-commerce. Cela correspond à une réduction de 25% sachant que la montre connectée d'Apple, la plus abordable, est proposée habituellement à 249 €.

Aspirateur Dreame L10s Ultra Gen 2 à 379 € au lieu de 699 €

Amazon brade le Dreame L10s Ultra Gen 2 à 379 € au lieu de 699 €. Si vous recherchez un aspirateur robot performant pour une fraction de son prix habituel pendant le Black Friday, c'est une offre à ne pas manquer. Amazon propose une réduction de près de 50%. Il sait tout faire : aspirer toutes les surfaces, passer la serpillère, s'orienter efficacement tout en évitant les obstacles, mais aussi se vider automatiquement.

Voilà pour notre sélection des meilleurs bons plans disponibles sur Amazon dans le cadre de la Black Friday Week. L'opération se poursuit jusqu'à la fin du mois de novembre, tout comme chez Boulanger et chez la Fnac Darty qui font aussi les Black Friday en ce moment. Bien sûr, cet article sera mis à jour régulièrement de sorte que vous ne ratiez rien des meilleures promos d'Amazon du Black Friday.