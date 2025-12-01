Amazon achève son Black Friday en beauté : à minuit, il sera trop tard pour saisir ces ultimes offres !
Le compte à rebours est lancé. Sur Amazon, le Black Friday se termine à minuit. Le Cyber Monday marque le dernier jours des promotions du plus grand événement bons plans de l'année. Vous avez encre quelques heures pour profiter de ces nombreuses offres sur les produits high-tech.
Après plusieurs jours de promotions, le Black Friday s'achève ce lundi 1er décembre 2025 sur Amazon avec le Cyber Monday. Comme chaque année, l'événement se termine avec les ultimes bons plans. Les meilleures offres proposées depuis le début sont par ailleurs toujours valables, dans la limite des stocks disponibles. Voici les bons plans à saisir maintenant avant qu'il ne soit trop tard.
Black Friday Amazon : dans quelques heures, ce sera fini
- MacBook Air M4 à 819 € au lieu de 1 199 €
- Jeu EA Sports FC 26 (PS5) à 37 € au lieu de 80 €
- Carte microSD Sandisk Extreme 256 Go à 25 € au lieu de 31 €
- Thermostat connecté Netatmo NTH01-AMZ à 99 € au lieu de 149 €
- Manette PS5 Dualsence à 54 € au lieu de 79 €
- PS5 Slim standard à 449 € au lieu de 549 €
- PS5 Slim digitale à 349 € au lieu de 549 €
- AirPods 4 à 109 € au lieu de 149 €
- Pixel 9a à 398 € au lieu de 549 €
- PC portable Asus Vivobook 15 (Ryzen7 5825U, 16 Go/ 1 To) à 489 € au lieu de 699 €
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 454 € au lieu de 499 €
- Lunii Ma Fabrique à Histoires édition limitée Océan à 54 € au lieu de 69 €
- Répéteur TP-Link WiFi 6 (couverture 100 m2) à 28 € au lieu de 65 €
Les meilleurs offres les smartphones, tablettes et liseuses
- Poco M7 à 128 € au lieu de 193 €
- Amazon Kindle PaperWhite à 151 € au lieu de 179 €
- Redmi Note 14 5G 256 Go à 188 € au lieu de 303 €
- CMF Phone 2 Pro à 209 € au lieu de 259 €
- Poco X7 Pro à 258 € au lieu de 373 €
- Nothing Phone 3a à 273 € au lieu de 349 €
- Tablette Galaxy Tab S10 Lite à 299 € au lieu de 399 €
- Pixel 9a à 384 € au lieu de 549 €
- iPad Air M3 à 549 € au lieu de 669 €
Amazon casse les prix sur les écouteurs, casques et enceintes
- Jusqu'à -50% sur les enceintes Amazon Echo
- Galaxy Buds 3 FE à 99 € au lieu de 149 €
- Enceinte Marshall Emberton II à 89 € au lieu de 179 €
- Enceinte Bluetooth Harman Kardon Luna à 99 € au lieu de 150 €
- Ecouteurs CMF Buds Pro 2 à 39 € au lieu de 65 €
- Ecouteurs Nothing Ear 3 à 139 € au lieu de 179 € et Nothing Ear (a) à 59 € au lieu de 99 €
- Ecouteurs Galaxy Buds 3 Pro à 179 € au lieu de 249 €
- Casque Nothing Headphone (1) à 199 € au lieu de 299 €
- Barre de son Bose Soundbar à 349 € au lieu de 549 €
Les offres maison et objets connectés sur Amazon
- Lot de 4 Apple AirTags à 89 € au lieu de 129 €
- Bracelet connecté Fitbit Charge 6 à 94 € au lieu de 159 €
- Aspirateur Dreame H12 Pro Ultra à 178 € au lieu de 349 €
- Dji Mini 4K à 219 € au lieu de 299 €
- Pack drone Dji Mini 4K avec deux batterie à 305 € au lieu de 389 €
- Aspirateur robot Dreame L10s Ultra Gen 2 à 379 € au lieu de 699 €
- Dreame H15 Pro à 398 € au lieu de 599 €
- Dreame L40 Ulra à 464 € au lieu de 679 €
- Dreame L40s Pro Ultra à 564 € au lieu de 899 €
Informatique et TV : le top des offres du Black Friday
- Amazon Fire TV Stick (tous les modèles) : à partir de 19,99 €
- Clavier gamer Roccat Vulcan II Mini Air à 56 € au lieu de 179 €
- Souris Logitech MX Master 3S à 62 € au lieu de 129 €
- Clavier Logitech MX Keys S PLUS avec repose poignet à 79 € au lieu de 129 €
- Google TV Streamer 4K à 89 € au lieu de 119 €
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S + souris MX Master 3S à 132 € au lieu de 249 €
- SSD Crutial P510 PCIe 5.0 à 92 € au lieu de 110 €
- SSD PCIE 4.0 Crucial P310 2 To à 134 €
- SSD Samsung 990 Pro 2 To à 149 €
- TV Xiaomi TV F 65 pouces (Fire TV) à 369 € au lieu de 599 €
- Casque VR Pico 4 Ultra à 399 € au lieu de 599 €
- Stabilisateur DJI Osmo Pocket 3 à 399 € au lieu de 539 €
- Apple Mac Mini avec puce M4, 16/512 Go à 566 € au lieu de 699 € (via remise au panier)
- PC portable gamer MSI Sword 16 avec Core i7, 16 Go/1 To, RTX 4070 à 999 € au lieu de 1259 €
CMF Phone 2 Pro à 209 € au lieu de 259 €
LE CMF Phone 2 Pro est un smartphone d'entrée de gamme très intéressant. Après le succès du modèle de première génération, la marque a lancé une deuxième cette année, avec des améliorations bienvenues. Alors que son prix de 259 € est déjà très agressif à la base, Amazon propose une réduction de 50 € sur le CMF Phone 2 Pro en pendant le Black Friday.
Pour son prix, ce smartphone est imbattable. Il dispose d'un bel écran AMOLED de 6,77 pouces (120 Hz) et un processeur Dimensity 7300 Pro 5G aux performances confortables. Et pour environ 200 €, le CMF 2 Pro propose une configuration photo polyvalente, avec un téléobjectif de surcroit. C'est un exploit !
Galaxy S25 à 599 € au lieu de 899 € (terminé)
Le modèle de base de la fratrie des smartphones haut de gamme de Samsung est à un prix très intéressant. Pour le Black Friday, Amazon propose le Galaxy S25 à 599 € au lieu de 899 €. Cela correspond à une réduction de 300 €. C'est une opportunité si vous avez le smartphone Samsung fans le collimateur pour cette fin d'année.
Pour rappel, le Galaxy S25 est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. La puce est épaulée par 12 Go de mémoire vive. Cette association offre des performances de haut vol pour tous les usages, y compris pour le jeu vidéo. Le tout, avec l'expérience Samsung et One UI en prime.
Tablette Galaxy Tab S10 Lite à 299 € au lieu de 399 €
Vous recherchez une tablette Samsung performent, mais n'avez pas le budget d'une Galaxy Tab S11 ou d'une Tab S11 Ultra ? La nouvelle Galaxy Tab S10 Lite représente le parfait compromis. Grâce au Black Friday, son prix tombe sous la barre des 300 € sur Amazon.
Au lieu de 399 €, la Galaxy Tab S10 Lite est à 299 €, soit une réduction de 25%. Cette tablette dispose d'une puce Exynos 1380 milieu de gamme, avec 6 Go de mémoire vive, d'un écran de 10,9 pouces et d'une batterie de 8000 mAh. Bonne nouvelle : la tablette est livrée avec son style S Pen et un chargeur offert par Amazon.
Apple Watch SE 2 à 189 € au lieu de 249 €
L'Apple Watch SE 2 voit son prix chuter un peu plus à l'occasion du Black Friday. Vous pouvez l'acheter sur Amazon à 189 €, soit à son prix le plus bas sur le site e-commerce. Cela correspond à une réduction de 25% sachant que la montre connectée d'Apple, la plus abordable, est proposée habituellement à 249 €.
Aspirateur Dreame L10s Ultra Gen 2 à 379 € au lieu de 699 €
Amazon brade le Dreame L10s Ultra Gen 2 à 379 € au lieu de 699 €. Si vous recherchez un aspirateur robot performant pour une fraction de son prix habituel pendant le Black Friday, c'est une offre à ne pas manquer. Amazon propose une réduction de près de 50%. Il sait tout faire : aspirer toutes les surfaces, passer la serpillère, s'orienter efficacement tout en évitant les obstacles, mais aussi se vider automatiquement.
Voilà pour notre sélection des meilleurs bons plans disponibles sur Amazon dans le cadre de la Black Friday Week. L'opération se poursuit jusqu'à la fin du mois de novembre, tout comme chez Boulanger et chez la Fnac Darty qui font aussi les Black Friday en ce moment. Bien sûr, cet article sera mis à jour régulièrement de sorte que vous ne ratiez rien des meilleures promos d'Amazon du Black Friday.