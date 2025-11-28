Les AirPods 4 sont de retour à prix cassé pour le Black Friday et deviennent enfin abordables !

Le jour tant attendu du Black Friday est enfin là et les promotions sont à la hauteur de l’attente. De nombreux sites de e-commerce cassent les prix des produits high-tech. Vous cherchez de nouveaux écouteurs et ceux d’Apple vous font de l’oeil ? Sur Amazon, les AirPods 4 passent à 109 € au lieu de 149 €. Et si vous préférez la version avec ANC, vous pouvez les trouver sur Rakuten à 154,99 € au lieu de 199 €. C’est une affaire !

Les produits Apple sont généralement hors de prix mais avec les promotions en cours, ils deviennent plus accessibles. Si vous cherchez de nouveaux écouteurs, ce bon plan devrait vous plaire. Les AirPods 4 avec et sans ANC sont à prix sacrifié. Vous pouvez ainsi vous les offrir à partir de 109 € seulement.

Quelles sont les caractéristiques des AirPods 4 ?

Cette génération se décline désormais en deux variantes : une version classique et une version équipée de la réduction de bruit active. Grâce aux promotions du Black Friday, le prix des AirPods 4 devient plus attractif.

Apple a retravaillé le design pour améliorer le maintien et le confort afin de vous offrir un usage quotidien sans aucune gêne. Les tiges sont également plus courtes, mieux équilibrées et vous donnent la possibilité de contrôler facilement la lecture ou les appels grâce à une simple pression.

Au cœur de ces écouteurs, la puce H2 assure un rendu audio de haut niveau, avec un son précis, riche et détaillé. L’audio spatial complète l’expérience et propose un suivi dynamique des mouvements de la tête pour une immersion à 360°.

Les AirPods 4 sont également certifiés IP54. Ils présentent donc une grande résistance contre la pluie et la transpiration. C’est un avantage non négligeable pour celles et ceux qui utilisent leurs écouteurs en extérieur ou pendant leurs entraînements. Enfin, pour l’autonomie, Apple annonce jusqu’à 5 heures d’écoute sur une seule recharge, et 30 heures lorsque vous utilisez le boîtier.

