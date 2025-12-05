Amazon brade les Poco M7 et M7 Pro : offrez-vous un smartphone solide pour quasiment 100 € !

Les Poco M7 et M7 Pro sont connus pour leur rapport qualité prix percutant, mais cela n'empêche pas Amazon de faire chuter les tarifs encore plus bas. En cette période de fin d'année, si vous recherchez un bon smartphone pour une centaine d'euros, voici une offre à ne pas rater.

Le Black Friday est désormais terminé, mais Amazon continue le bal des promos. Si vous recherchez un smartphone pas cher et à la fois tout à fait correct en termes de performances, le Poco M7 et surtout le M7 Pro sont des modèles reconnus pour leur fiabilité dans leur tranche de prix. Et alors qu'ils sont déjà très abordables à la base, Amazon les propose encore moins cher en ce moment.

On commence par le modèle le plus abordable. Le Poco M7 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est actuellement à 109 € au lieu de 173 €, ce qui correspond à une réduction de près de 40%. Pour quelques dizaines d'euros de plus, le Poco M7 Pro offre plus de puissance, mais reste à un prix très compétitif de 169 € au lieu 283 €. Là encore, vous profitez d'une réduction non négligeable de 40%.

Poco M7 et M7 Pro : petit prix, bonne expérience

Malgré ces prix très accessibles, les Poco M7 et M7 Pro ne sont pas des smartphones désagréables en termes d'expérience, bien au contraire. Le modèle Pro, le plus performant, embarque une puce Dimensity 7025-Ultra, gravée en 6 nm. C'est un processeur 5G qui offre des performances confortables pour les usages du quotidien. Il s'agit ici de la version disposant de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. C'est un combo parfait pour une expérience fluide. Et pour 169 €, c'est une vraie bonne affaire.

Le Poco M7 Pro dispose par ailleurs d'un écran AMOLED de 6,67 pouces (Full HD+) et avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La partie photo repose sur un capteur principal de 50 MP et un module ToF de 2 MP pour la profondeur. Enfin, la batterie est d'une capacité confortable : 5 110 mAh et elle est compatible avec une charge rapide de 45W.

Le Poco M7 standard quant à lui dispose d'une puce Snapdragon 685 qui offre aussi des performances stables pour les usages de tous les jours. La puce est accompagnée de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le gros point fort de ce smartphone, c'est sa batterie de 7000 mAh, compatible avec une charge rapide de 33W.