Bon plan : cette batterie externe ultra-puissante, capable de charger plusieurs appareils à la fois est à un prix choc !

Vous recherchez une batterie externe pas cher pour recharger n'importe quel appareils à la vitesse de l'éclair ? Ce modèle ultra-performant signé Ugreen est en promotion sur Amazon à un prix très intéressant.

Une batterie externe est un parfait cadeau de Noël. C'est un produit utile pour tout le monde et qui ne coûte pas très cher si vous disposez d'un budget de moins de 50 € pour faire plaisir. Il existe différents modèles de batterie externe sur le marché, mais certains sont particulièrement appréciés pour leur polyvalence et surtout pour leur performances.

C'est le cas du modèle Nexode 130W signé Ugreen, une marque qui est assez populaire sur ce segment de produits. Cette batterie externe est en promotion à 49,99 € au lieu de 79,99 €, soit une réduction de 38%.

Une batterie externe puissante et de grande capacité à moins de 50 € (-38%)

L'Ugreen Nexode offre plusieurs avantages. D'abord, sa puissance de 130W qui en fait un modèle adapté à de nombreux types d'appareil : smartphones, tablettes, consoles portables de type Nintendo Switch, écouteurs et même les ordinateurs portables. La majorité des smartphones sont compatibles avec une charge rapide de moins de 100 W, voire de moins de 50W comme chez Apple et Samsung.

C'est dire qu'avec l'Ugreen Nexode 130W, vous pouvez charger simultanément jusqu'à 2 à 3 appareils à la fois avec une puissance répartie raisonnable, d'autant plus qu'il offre une capacité de 20 000 mAh.

Quant aux ordinateurs portables, vous pouvez par exemple charger un MacBook Air 13 pouces jusqu'à 1,3 fois. Très pratique pour les situations où vous êtes éloignés d'une source d'alimentation pendant une bonne partie de la journée et que vous devez recharger votre appareil.

Le Ugreen 130W peut également recharger un iPhone 17 Pro jusqu'à 3,7 fois, un Galaxy S25 Ulra jusqu'à 3 fois ou encore une Nintendo Switch jusqu'à 3,4 fois. Notez que la puissance maximale de sortie en USB-C est de 100W pour un seul appareil, ce qui reste encore très impressionnant. Les 30 W restants sont partagés entre un autre port USB-C et un port USB-A. Parfaits pour charger des écouteurs et de petits appareils.