AirPods 4 : les mythiques écouteurs d’Apple sont à prix sacrifié pour les fêtes, vite !

Vous voulez vous faire plaisir ou vous cherchez un chouette cadeau de Noël pour un proche ? Vous ne pourrez pas vous tromper en choisissant une paire d’AirPods 4. En ce moment, les versions avec ou sans réduction de bruit active (ANC) sont toutes les deux en promotion. On vous explique tout.

Dans le secteur des écouteurs sans fil, Apple est un acteur très important. Il y a 9 ans, la marque américaine a grandement participé à la démocratisation des écouteurs True Wireless en sortant la première génération d’AirPods tout en retirant le port jack de leurs nouveaux iPhones.

Presque une décennie plus tard, la quatrième génération d’AirPods se vend toujours aussi bien grâce à de nombreuses améliorations apportées au fil des années. Vous hésitez à vous équiper ? Cette fin d’année est une excellente opportunité puisque vous pouvez trouver les AirPods 4 en promotion chez Amazon ainsi que chez Rakuten.

Il existe deux versions des AirPods 4, une version avec réduction de bruit active et une version sans. Les AirPods 4 avec réduction de bruit active sont normalement vendus pour 199 euros. Mais vous pouvez les trouver en ce moment pour seulement 154,99 euros. Et si vous payez pour la première fois avec PayPal, vous pourrez bénéficier de 5 euros de baisse de prix supplémentaire en rajoutant le code PAYPAL5. Ils passent donc à seulement 149,99 euros sur Rakuten, soit une baisse de prix de presque 50 €.

La version sans réduction de bruit active est encore moins chère. Habituellement disponibles pour 149 euros, ils sont en promotion sur Amazon pour seulement 109 euros. C’est aussi une belle baisse de prix de 40 €. En plus, dans les deux cas, la livraison est offerte.

Pourquoi choisir les écouteurs Apple AirPods 4 ?

Pour cette quatrième génération d’AirPods, Apple a introduit une grosse nouveauté : la possibilité d’avoir ou non la réduction de bruit active. C’est la première fois que cette option est disponible pour des écouteurs ouverts sans embouts en silicone. En effet, la réduction de bruit active était normalement uniquement présente sur les modèles Pro intra-auriculaires.

La réduction de bruit active bénéficie de l’audio adaptatif, du mode Transparence ainsi que la détection automatique des conversations. De cette manière, vous pouvez toujours garder vos écouteurs dans les oreilles, même quand quelqu’un vient vous parler.

Pour le reste, les deux versions partagent les mêmes caractéristiques. Ainsi, les AirPods 4 bénéficient d’un nouveau design qui améliore la tenue dans les oreilles. Les tiges plus courtes sont également mieux équilibrées. Vous pourrez les porter aussi longtemps que vous voulez sans jamais ressentir le moindre inconfort.

Les écouteurs utilisent la puce H2 qui permet d’avoir un rendu audio haut de gamme. Le son diffusé est plus riche, précis et parfaitement détaillé. Et pour un rendu plus immersif, vous pouvez activer l’audio spatial avec le suivi des mouvements de la tête pour un effet 360° très naturel.

Certifiés IP54, les AirPods 4 résistent à la poussière, à la pluie et à la transpiration. C’est un atout de taille pour les sportifs. Côté autonomie, Apple annonce jusqu’à 5 heures d’écoute d’affilée sans ANC et 4 heures avec ANC. En prenant en compte les recharges assurées par le boîtier, on obtient jusqu’à 30 heures d’utilisation.

