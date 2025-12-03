Bon plan : la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World passe à prix cassé avec cette réduction dans le panier, vite !

Le Black Friday est terminé mais Amazon joue les prolongations avec cette offre qui fait chuter le prix du pack Nintendo Switch 2 avec le jeu Mario Kart World. La console passe en effet à 434,90 € seulement une fois dans le panier. C’est un excellent prix qui tombe à pic juste avant les fêtes de fin d’année !

La dernière console de Nintendo vous fait de l’œil et vous avez manqué les promotions du Black Friday ? Bonne nouvelle, vous pouvez toujours vous offrir la Nintendo Switch 2 à prix cassé grâce à cette offre d’Amazon.

Normalement en vente à 499,99 €, le pack Nintendo Switch 2 avec le jeu Mario Kart World est moins cher sur le site de e-commerce puisqu’il est affiché à 454,90€ seulement. Mais ça n’est pas tout ! Amazon applique une réduction de 20€ au moment de passer la commande. Ces 20 € offerts s’appliquent automatiquement dès 449 € d’achats. Vous pouvez donc vous offrir l’excellente console portable pour 434,90 € seulement. C’est actuellement le meilleur prix alors profitez-en avant qu’il ne soit trop tard !

Quelles sont les caractéristiques de la Nintendo Switch 2 ?

Sortie cette année, la Nintendo Switch 2 tient déjà toutes ses promesses. Avec ce nouveau modèle, la firme japonaise prouve une nouvelle fois son savoir-faire en matière de consoles hybrides. Parmi les évolutions majeures, on peut noter une nette amélioration de la qualité des images. En mode portable, l’affichage passe d’images HD 720p à Full HD 1080p. Et sur la TV avec son dock, la résolution passe enfin au 4K 60fps contre seulement Full HD sur la première Switch.

Concernant le design, la Nintendo Switch 2 a également été revue avec un écran plus grand de 8 pouces contre 6,2 pouces sur le précédent modèle. Nintendo abandonne aussi la fixation des Joy-Con à l’aide de rails pour passer à une fixation magnétique à l’écran. C’est un système beaucoup plus ergonomique.

Enfin, cette nouvelle console embarque une puce NVIDIA personnalisée, basée sur l’architecture Ampere, pour un gain de puissance significatif qui garantit une fluidité optimale. Cette évolution marque aussi l’arrivée du ray tracing qui rend la lumière de façon beaucoup plus réaliste. Enfin, la technologie DLSS permet de mettre à l’échelle les images de 1080p en 4K sans perte de qualité visuelle. Pour aller plus loin, découvrez notre test complet de la Nintendo Switch 2 ici.