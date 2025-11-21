Tous les Fire TV Stick sont à prix cassé pour le Black Friday : Amazon les brade à -50% !

Le Black Friday a pris de l’avance sur Amazon et le géant du e-commerce et d’ores et déjà dévoilé ses offres. Vous souhaitez connecter votre TV ? Les Fire TV Stick HD, 4K, 4K Max et 4K Select sont actuellement en promotion avec des prix qui vont jusqu’à -50%. C’est le bon moment pour craquer !

Cliquez ici pour accéder aux offres sur les Fire TV Stick

Le top départ de la Black Friday Week est lancé sur Amazon. Durant cette courte période, de nombreux produits high-tech passent à prix réduit. Smartphones, PC portables, tablettes, écouteurs… rien n’y échappe !

Les TV récentes vous font de l’oeil mais votre budget est trop restreint ? Tant que l’écran de votre téléviseur fonctionne, pourquoi le changer ? Avec le Fire TV Stick, vous avez la possibilité de le transformer en TV connectée pour accéder simplement à toutes les plateformes de streaming vidéo et audio comme Netflix, Disney+, Prime Vidéo, Max ou encore les replays de vos chaînes préférées.

Et bonne nouvelle, durant le Black Friday d’Amazon, cette solution à bas coût est encore plus abordable. Toutes les clés HDMI, à savoir les Fire TV Stick HD, 4K et 4K Max et 4K Select sont à prix cassé. Vous pouvez vous offrir la version HD, à 26,99 euros au lieu de 44,99€, soit une très belle promotion de 40%. La version 4K profite elle d’une offre encore plus intéressante puisqu’elle est affichée à seulement 33,99 € au lieu de 69,99€, soit -51 %. Et les versions 4K Max et 4K Select sont respectivement à 46,99 € au lieu de 79,99€ et à 29,99€ au lieu de 54,99€.

Quelles sont les caractéristiques des Fire TV Stick ?

Le Fire TV Stick est une clé HDMI qui s’est imposée comme l’une des meilleures solutions pour connecter sa TV. En la branchant simplement à votre téléviseur, vous aurez l’impression d’avoir acheté un nouveau modèle pour quelques euros seulement.

Les différents modèles embarquent un performant processeur quadricœur qui vous permet d’avoir une expérience d’utilisation ultra fluide et ergonomique. Vous pourrez par ailleurs utiliser l’assistant vocal en appuyant sur le bouton dédié de votre télécommande pour demander à Alexa d’effectuer une recherche ou de lancer vos séries préférées. Vous avez même la possibilité de contrôler les appareils connectés compatibles comme des éclairages, des caméras de surveillance ou bien des thermostats.