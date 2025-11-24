Lenovo Idea Tab + Tab Pen : l’excellente tablette et son stylet sont à moins de 160 € pour le Black Friday

Avec ses nombreuses fonctionnalités IA et son magnifique écran XXL, la Lenovo Idea Tab a de très nombreuses qualités. Mais son plus gros point fort, c’est véritablement son prix mini. Et pendant le Black Friday, vous pourrez même vous l’offrir pour moins de 160 euros !

De nos jours, les tablettes sont de plus en plus utiles et simples d’utilisation. Tant et si bien qu’elles peuvent (presque) remplacer un ordinateur portable. C’est le cas de la Lenovo Idea Tab qui bénéficie de la puissance de l’intelligence artificielle Gemini pour faire de nombreuses tâches beaucoup plus rapidement.

La tablette Lenovo Idea Tab 11 pouces et son stylet Lenovo Tab Pen passe à seulement 159 € sur Amazon au lieu de 219,90 €, soit une baisse de prix conséquente de plus de 60 euros. En plus, elle est vendue et livrée gratuitement par Amazon et non un revendeur tiers. Et si jamais vous voulez l’offrir pour Noël, vous serez rassuré de savoir que vous pouvez la retourner jusqu’au 31 janvier 2026.

Black Friday : cette tablette a le meilleur rapport qualité-prix

Le premier gros point fort de la Lenovo Idea Tab, c’est son affichage avec un grand écran de 11 pouces qui offre une résolution 2,5K et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Vous profitez donc d’une image fluide avec une clarté exceptionnelle pour tous vos contenus. Le son n’a pas été oublié avec la présence de quatre haut-parleurs qui bénéficie de la technologie Dolby Atmos pour un son plus immersif.

Sous son châssis, on trouve un processeur MediaTek Dimensity 6300 huit cœurs associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. C’est largement suffisant pour gérer le multitâche sans effort et pour utiliser des applications gourmandes en performances. L'autonomie n'est pas en reste, grâce à sa batterie de 7040 mAh qui vous accompagne toute la journée.

Grâce au Lenovo Tab Pen, vous pourrez utiliser votre tablette plus intuitivement et plus précisément. Ce stylet offre une excellente précision avec ses 4 096 niveaux de pression et une autonomie exceptionnelle de plus de 180 heures.

Le système intègre des outils intelligents comme AI Note, Nebo et Squid pour organiser vos informations et prendre des notes. La fonctionnalité “Entourer pour chercher” permet de lancer une recherche Google instantanée en cerclant simplement un élément à l'écran avec le doigt ou le stylet.