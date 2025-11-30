Xiaomi TV Box S 3ème génération : pour la fin du Black Friday, profitez de la puissance de Google TV à prix cassé !

Votre téléviseur est vieillissant ? Vous n’aimez pas son système d’exploitation intégré ? Il est possible de transformer complètement votre téléviseur à l’aide d’une simple box à connecter sur le port HDMI. La Xiaomi TV Box S est un modèle très complet et il est à prix sacrifié pour le Black Friday.

Quand on allume son téléviseur, on ne veut plus seulement avoir accès aux bonnes vieilles chaînes de TV. On veut aussi pouvoir regarder ses séries et films préférés sur les plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video et Disney+. Les applications de divertissement comme YouTube ou Twitch sont aussi des incontournables, surtout chez les enfants.

Mais bien souvent, nos téléviseurs sont trop vieux ou disposent d’un système d’exploitation peu agréable. Alors on se sent obligé de changer d’écran pour un plus récent. Mais il existe une solution plus simple et beaucoup moins coûteuse : les box TV connectées.

La Xiaomi TV Box S troisième génération est l’un des meilleurs modèles disponibles actuellement et elle est actuellement en promotion sur Amazon. Habituellement vendu pour plus de 80 euros, il passe actuellement à seulement 53,16 €, soit une promotion de 35%. C’est une excellente affaire pour transformer son téléviseur pour à peine plus de 50 euros.

Google TV et straming 4K : la Xiaomi TV Box S 3 est bradée

La troisième génération de la Xiaomi TV Box S est la plus récente des box TV connectées du constructeur chinois. Malgré son prix attractif, surtout en promotion, elle offre de nombreuses fonctionnalités qui vont changer votre façon d’utiliser votre téléviseur.

En effet, vous allez pouvoir regarder sur votre écran du contenu en 4K UHD et un taux de rafraîchissement de 60 FPS. La box offre en plus une compatibilité Dolby Vision et HDR 10+ pour un rendu d'image exceptionnel. Et pour l’audio, la box est compatible Dolby Atmos et DTS:X pour un son précis et immersif.

La box tourne sous Google TV, le meilleur système d’exploitation pour TV connectée. En effet, l’interface est complète tout en étant épurée. Vous avez donc une expérience utilisateur fluide et simple pour trouver vos contenus préférés simplement. La télécommande améliore par ailleurs l’ergonomie puisqu’elle permet d’avoir accès d’un seul clic aux différents services de streaming : YouTube, Netflix et Amazon Prime Video. Vous pouvez aussi faire appel à l'Assistant Google.