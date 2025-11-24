Black Friday AirPods Pro 2 : grosse baisse de prix sur les écouteurs Apple, une offre à ne pas manquer !

Dans le cadre du Black Friday, Amazon propose une belle remise sur les AirPods Pro 2 qui tombent à un prix jamais vu sur la boutique en ligne. C'est la meilleure offre du moment pour vous offrir les écouteurs sans fil d'Apple.

Il ne vous a sans doute pas échappé qu'Amazon a lancé son Black Friday depuis quelques jours. Les AirPods Pro 2 n'échappent pas aux promotions du moment. Alors qu'ils ont été lancés à 279 € et qu'on les trouve en moyenne à 229 € depuis quelques semaines, les écouteurs Apple (version USB-C), s'affichent en ce moment à 189 €. Cela correspond à une réduction d'environ 20%, voire de 32% en considérant le prix de départ.

Et pour un produit de la marque à la pomme, c'est une occasion rare. Malgré la sortie des AirPods Pro 3 qui coûtent 250 € à titre de comparaison, la deuxième génération des AirPods Pro reste totalement pertinente comme choix.

Black Friday : les AirPods Pro 2 sont à leur meilleur prix

Pour rappel, les AirPods Pro 2 sont des écouteurs à réduction de bruit active. Les écouteurs Pro les plus récents d'Apple disposent de la puce H2 qui leur permet d'offrir des performances incroyables. Leurs atouts sont nombreux : une réduction de bruit efficace et adaptative, un son tridimensionnel de qualité, des commandes tactiles pratiques ou encore un excellent confort au quotidien.

Grâce au mode Transparence, vous pouvez laisser filtrer les bruits environnants. Mais avec la réduction adaptative, vous laissez les écouteurs ajouter automatiquement le niveau d'isolation en fonction de votre environnement.

Grâce à leur format intra-auriculaire avec plusieurs embouts au choix, les AirPods Pro 2 offrent un niveau d'immersion exceptionnel et une bonne tenue. Enfin, enfin, avec le boîtier de charge MagSafe, vous profitez d'une autonomie allant jusqu'à 30 heures.