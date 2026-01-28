Amazon Go : les supermarchés sans paiement sont un échec, le géant américain jette l’éponge

Dans un billet de blog, Amazon annonce la mise à mort de ses deux filiales de supermarchés, Amazon Go et Amazon Fresh. Le monstre du e-commerce reconnaît ne pas avoir su transformer l'essai avec ses magasins physiques. Pour autant, ce dernier n'abandonne pas complètement le secteur.

En 2015, Amazon sortait de sa zone de confort en tentant l'expérience du physique. Après une timide première tentative de librairie, la firme s'est essayée à plusieurs concept-stores à travers les États-Unis, dont certains avaient pour vocation de devenir de véritable chaînes de magasins. C'est notamment le cas des épiceries de quartier Amazon Fresh, mais surtout d'Amazon Go, des supermarchés révolutionnaire où il n'est plus nécessaire de passer à la caisse.

Ce dernier promettait d'être le supermarché de demain et le concept a alors fait beaucoup d'émules. Plusieurs entreprises ont tenté d'attraper le train en marche, comme Microsoft, tandis qu'Amazon n'a eu de cesse d'essayer de pousser le concept encore plus loin, imaginant même permettre à ses clients de payer avec leurs veines. Mais, très vite, les premières fissures commencent à apparaître. À partir de 2023, Amazon ferme ses premiers magasins intelligents.

C'en est fini des supermarchés intelligents Amazon Go

Finalement, Amazon annonce la sentence finale ce mardi 27 janvier. Dans un billet de blog, la firme annonce la fermeture définitive de l'ensemble de ses magasins Amazon Go et Amazon Fresh à compter de ce samedi. Au total, 72 boutiques et plusieurs milliers de travailleurs sont concernés, Amazon ayant promis de replacer ces derniers à d'autres postes au sein de la société. Malgré tout, cela ne signifie pas la fin de l'aventure d'Amazon dans le secteur de la vente physique.

En effet, le géant américain a acquis en 2017 la chaîne de supermarchés Whole Foods, qu'il compte désormais exploiter à son plein potentiel. Amazon prévoit d'ouvrir une centaine de magasins dans les prochaines années, notamment en convertissant ses anciennes boutiques Fresh et Go sous une nouvelle enseigne. En parrallèle, la compagnie compte développer son service Amazon Now, qui livre des produits de premières nécessités en seulement 30 minutes.