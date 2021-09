Auchan lance son premier magasin sans caisse inspiré d’Amazon Go

Auchan s’inspire d’Amazon et de son magasin Go et lance sa première enseigne dans laquelle vous pourrez rapidement faire vos courses sans passer par la caisse. Il suffira de rentrer, prendre ce dont vous avez besoin, et repartir !

Auchan a ouvert son premier magasin de 38 m² sans caisse sur le campus de l’école de commerce de l’Edhec. Auchan s’est bien sûr inspirée du concept du magasin Amazon Go qui permet de faire ses courses sans passer à la caisse, jusqu’à en prendre son nom, puisque le petit magasin a été nommé « Auchan Go ».

Ouvert 24 heures sur 24, il ne faut pas vous attendre à un choix énorme, puisqu’il ne propose que 500 produits. Auchan explique que « Pour entrer chez Auchan Go for EDHEC, les clients téléchargent au préalable l’application du même nom dans laquelle ils enregistrent leur numéro de téléphone et leur moyen de paiement, précise Auchan dans un communiqué. Une fois dans la boutique de 38 m², il n’y a plus qu’à faire ses courses, sans contraintes ».

Comment fonctionne la petite supérette intelligente ?

Vos courses n’auront jamais été aussi simples. Tout comme chez Amazon Go, il suffit d’entrer dans le magasin, de mettre vos articles dans votre sac et de repartir. Pour automatiser son système, Auchan a collaboré avec l’entreprise chinoise Cloudpick.

Auchan utilise « un système de reconnaissance des articles et des mouvements, couplé à une balance virtuelle, précise le groupe. Le paiement se fait automatiquement au passage de la porte. Un ticket de caisse numérique est alors disponible directement sur smartphone. Et bien sûr, les données des clients sont sécurisées. Auchan et l’Edhec ont travaillé, en lien étroit avec la CNIL, pour garantir le respect du RGPD comme de la protection des images ».

Chaque étagère où sont disposés les produits sera alors pesée, ce qui signifie que le magasin saura dès que vous prendrez un produit ou lorsque vous le reposerez. Vos déplacements seront ensuite confirmés par un ensemble de caméras. Pour le paiement, vous serez automatiquement débités des articles que vous avez choisis une fois que vous passez la porte du magasin. Amazon va un peu plus loin avec son magasin Go, puisqu’il vous permet également de payer à l’aide de vos empreintes digitales. Si le concept d’un magasin sans caisse rencontre le succès, Auchan pourrait bientôt en lancer d’autres en France.

Source : BFM