L’Europe va accueillir des bornes BYD capables de recharger une voiture électrique en 5 minutes

La vitesse de recharge des voitures électriques reste un point clé pour de nombreux conducteurs. BYD annonce l’arrivée de nouvelles bornes très puissantes en Europe. Elles promettent une recharge complète en seulement quelques minutes.

byd recharge 5 min

La recharge rapide est devenue un enjeu central pour les fabricants voitures électriques. De nombreux conducteurs hésitent encore à franchir le pas à cause du temps d’attente. Les réseaux actuels progressent, mais restent limités face aux besoins. En Europe, les bornes les plus rapides atteignent aujourd’hui environ 350 kW, avec quelques évolutions vers 500 kW.

BYD travaille sur ce sujet depuis plusieurs mois. Le constructeur chinois avait déjà présenté une première borne capable d’atteindre 1 000 kW. Dans le même temps, il a sorti de nouvelles batteries plus performantes, capables de récupérer plusieurs centaines de kilomètres en quelques minutes. Avec la Blade Battery 2.0, la marque a franchi un cap important. Elle annonce désormais une recharge de 10 à 70 % en environ cinq minutes dans des conditions optimales. Ce progrès vise à rapprocher encore davantage l’usage d’une voiture électrique de celui d’un modèle thermique.

BYD déploie en Europe des bornes Flash Charger de 1 500 kW capables de recharger une voiture en 5 minutes

BYD va désormais passer à l’étape suivante avec le déploiement de ses nouvelles bornes Flash Charger en Europe. Ces équipements peuvent délivrer jusqu’à 1 500 kW de puissance à un seul véhicule. Ce niveau est bien supérieur aux infrastructures actuelles. Avec cette technologie, certains modèles compatibles peuvent passer de 10 % à 70 % de batterie en seulement cinq minutes, et atteindre près de 100 % en moins de dix minutes.

Ces performances reposent sur une nouvelle génération de batterie, la Blade Battery 2.0, capable de supporter une puissance très élevée. Pour l’instant, seuls les modèles récents du constructeur peuvent en profiter, comme la Denza Z9GT, attendue en Europe à partir du 8 avril à Paris. La majorité des voitures électriques actuelles restent limitées à des puissances bien inférieures.

Le déploiement en Europe doit débuter dans les prochaines semaines, même si peu de détails ont été donnés sur les premiers pays concernés. Face à BYD, des acteurs comme Ionity préparent aussi des bornes plus puissantes, allant jusqu’à 600 kW et évolutives vers 1 000 kW. Cette nouvelle génération d’infrastructures pourrait accélérer l’adoption des voitures électriques sur le continent.


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