La série POCO X8 Pro est officielle : performances inégalées et nouveau modèle, voici ce qu’elle vous réserve

Xiaomi vient d’officialiser sa nouvelle gamme de smartphones orientés gaming à prix contenus : la série X8 Pro. Composée de deux modèles, les POCO X8 Pro et X8 Pro Max, elle promet de repousser les performances à l’extrême. Nouveautés, améliorations, caractéristiques… on les passe au crible dans cet article.

Après avoir présenté sa nouvelle série de smartphone premium, les Xiaomi 17, lors d’une conférence de lancement à Barcelone le 28 février dernier – aux côtés d’une multitude d’autres nouveautés –, Xiaomi dévoile désormais la nouvelle génération de ses smartphones orientés gaming à prix contenus : les POCO X8 Pro. Oui, « les », puisque, cette année, la marque chinoise introduit un modèle Pro Max, qui fait évoluer la série X vers la série X Pro.

Les deux modèles se déclinent tous deux dans trois coloris : blanc, noir et bleu pour la version Pro Max, blanc, noir et vert pour la version classique. Le POCO X8 Pro et le POCO X8 Pro Max sont d’ores et déjà disponibles. Voici les prix affichés :

POCO X8 Pro 8+256 Go : 399,90 euros

POCO X8 Pro 8+512 Go : 449,90 euros

POCO X8 Pro Max 12+256 Go : 529,90 euros

POCO X8 Pro Max 12+512 Go : 579,90 euros

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Une série X8 Pro taillée pour le gaming

Avec sa série X – désormais X Pro, donc –, Xiaomi mise sur la durabilité : les deux modèles profitent des certifications IP69K pour la résistance à l’eau et la poussière, du verre Corning Gorilla Glass 7i et la déclinaison Pro Max affiche une résistance aux chutes et à la flexion repoussée, comme en témoigne son obtention de la certification SGS Premium Performance 5 étoiles. Cette volonté se retrouve aussi pour la batterie : elle devrait ne pas descendre en dessous des 80 % pendant 6 ans – comme pour le Realme 16 Pro+, que nous avons testé.

Mais le véritable pilier de la série, ce sont les performances et avec les POCO X8 Pro, Xiaomi promet qu’elles sont « repoussées à l’extrême » pour une vitesse maximale. Sous le capot, le POCO X8 Pro Max embarque un processeur Dimensity 9500s ; le POCO X8 Pro un SoC Dimensity 8500-Ultra. Tous deux prennent en charge le ray tracing au niveau matériel et subliment l’expérience gaming grâce à la technologie WildBoost, qui offre un gameplay fluide dépassant même les limites natives. Amateurs de RPG exigeants ? La série POCO X8 Pro se présente comme le smartphone de la situation.

Mais que seraient des performances poussées à l’extrême sans efficacité énergétique ? Outre les avantages inhérents aux SoC choisis, Xiaomi a mis en place plusieurs éléments pour la favoriser : la dalle M10 réduisant la consommation d’énergie, le cadre en métal permettant une bonne dissipation thermique ou encore l’intégration de la technologie WildBoost et du LiquidCool pour un meilleur refroidissement (système POCO 3D IceLoop pour le Pro Max, Dual-Layer IceLoop pour le Pro standard).

Les performances poussées à l’extrême s’accompagnent d’améliorations matérielles

Côté écran, le POCO X8 Pro Max est équipé d’une dalle de 6,83 pouces, contre 6,59 pouces pour le Pro classique. La luminosité maximale offerte par ces dalles M10 est de 3 500 nits sur 25 % de l’écran en pic, ce qui permet de jouer, même en plein soleil.

Passons maintenant à la batterie. Si celle du POCO X8 Pro profite d’une capacité améliorée (6500 mAH contre 6000 mAh pour le POCO X7 Pro), la version Pro Max offre « la plus grande batterie de l’histoire de POCO » selon Xiaomi : 8500 mAh.

Cette dernière promet une autonomie de 2 jours maximum en une seule charge selon la marque. Les deux modèles prennent en charge la charge rapide de 100 W, ainsi que la charge inversée. De quoi pouvoir s’octroyer une longue session de jeu et pouvoir rejouer rapidement une fois à court de batterie, si l’on ne souhaite pas jouer et charger son smartphone en même temps.

Côté photo, les POCO X8 Pro et Pro Max partage un objectif de 50 Mp et d’une caméra selfie de 20 Mp. La version classique repose sur un capteur Sony IMX882, la déclinaison Pro Max sur un capteur Light Fusion 600. Mais l’effort n’est pas seulement matériel, il est aussi logiciel et repose grandement sur l’IA (fluidité de la conversion entre vidéos et Live photos, ainsi que simplification de l’édition photo grâce à l’Assistant de Créativité IA).

La série POCO X8 Pro inaugure plusieurs nouveautés logicielles

L’IA ne se limite pas au volet photo. On la retrouve avec Gemini et la fonction Entourer pour chercher. L’interface tourne sous la dernière version de la surcouche de Xiaomi basée sur Android 16 : HyperOS 3. Les smartphones proposent ainsi HyperConnect pour faciliter l’interaction entre vos appareils et HyperIsland pour afficher vos activités en direct.

De plus, la série X8 Pro inaugure une fonctionnalité : le Mode Achat de Billets pour mettre toutes les chances de votre côté (réactivité de l’écran et puissance du réseau) afin d’obtenir vos places lors de ventes en ligne cruciales pour vous.

Autre nouveauté faisant ses premiers pas sur la série POCO X8 Pro : Xiaomi Offline Communication. Elle permet aux utilisateurs de passer des appels courte distance, même sans réseau. Autre élément concernant la communication : la déclinaison Pro Max est compatible avec les eSIM.