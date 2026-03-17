Le capteur d’empreintes du Galaxy S26 peut devenir plus précis, il suffit d’activer cette option cachée

Le Galaxy S26 de Samsung embarque une nouveauté qui n'a pas été mise en avant. Elle permet d'améliorer la précision du capteur d’empreintes. Voici comment faire pour l'activer.

Les Galaxy S26 de Samsung embarquent pas mal de nouveautés. La plus connue est sans doute l'écran Privacy du Galaxy S26 Ultra, qui fait mal à la tête de certains utilisateurs. Mais il faut aussi regarder du côté des nouveautés logicielles proposées par One UI 8.5. Pas forcément aussi impressionnantes que les autres, elles participent pourtant à rendre l'expérience utilisateur plus agréable au quotidien. L'une d'elles concerne le capteur d'empreinte des Galaxy S26.

Le temps où les capteurs intégrés sous l'écran fonctionnaient un peu quand ils voulaient est révolu, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait non plus. Un petit manque de précision peut entraîner des situations où il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour enfin déverrouiller le mobile. Quand bien même notre doigt n'est ni mouillé ni sale. Pour palier cet écueil, une astuce courante est d'enregistrer deux fois la même empreinte. Ce n'est plus nécessaire sur les Galaxy S26.

Comment améliorer la précision du capteur d'empreintes sur le Galaxy S26

Pour activer la nouvelle option dédiée aux capteurs d'empreintes des Galaxy S26, suivez ces étapes :

Rendez-vous dans les Paramètres du smartphone. Entrez dans le menu Sécurité et confidentialité puis Verrouillage écran et biométrie. Saisissez votre code PIN pour accéder au sous-menu. Sélectionnez Empreinte et appuyez sur celle qui est actuellement enregistrée. Touchez Améliorer la précision et suivez les instructions qui s'affichent alors. L'opération consiste à scanner 10 fois votre doigt.

Techniquement, on ne sait pas vraiment comment fonctionne cette option. Samsung enregistre peut-être deux fois le même doigt sous un seul profil, sur le même principe que l'astuce utilisée jusque là. De la même manière, il n'est pas précisé s'il faut un capteur d’empreinte ultrasonique ou si un capacitif comme celui des Galaxy A36 et A56 pourrait lui aussi en bénéficier. En tout cas, si vous avez un S26, vous savez désormais quoi faire pour améliorer la précision du capteur d'empreintes.