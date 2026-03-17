Windows 11 reçoit en urgence une mise à jour pour corriger ce bug très agaçant du Bluetooth

Pour la deuxième fois en quelques jours, Microsoft déploie une mise à jour d'urgence pour corriger un bug impactant de nombreux utilisateurs de Windows 11. Cette fois, le système d'exploitation ne parvenait plus à se connecter en Bluetooth à d'autres appareils. Un problème qui venait en fait d'un bug d'affichage dans les paramètres.

Encore un bug pour Windows 11. Si tous n'ont malheureusement pas droit à un correctif rapide, comme celui qui empêche d'accéder au disque C: donc nous vous avons parlé récemment, d'autres ont la chance de pouvoir être patché en urgence. C'est notamment le cas d'un hotpatch déployé il y a quelques jours venant refermer plusieurs brèches de sécurité au sein de l'outil RRAS. Hier, un autre hotpatch est cette fois venu régler un souci du côté de la connectivité Bluetooth.

Vous avez peut-être remarqué récemment qu'il était plus difficile de connecter un appareil en Bluetooth à votre PC. Celui-ci apparaît pourtant toujours dans la barre des tâches et les paramètres et il est possible de l'activer et le désactiver à volonté. Mais en essayant d'appairer un nouvel appareil, c'est la catastrophe : votre PC refuse de se connecter et la fenêtre tourne en boucle. En réalité, il s'agit d'un problème d'affichage de Windows.

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Le bug du Bluetooth dans Windows 11 corrigé en urgence

En effet, Windows 11 ne parvenait plus à déconnecter les appareils déjà appairés en Bluetooth. Autrement dit, même lorsque le système ne montrait qu'aucun appareil n'était connecté en Bluetooth, en réalité certains l'étaient discrètement. C'est à cause de ce souci que l'OS a rencontré des difficultés pour se connecter à d'autres appareils, sans que l'utilisateur ne puisse identifier la source du problème.

Microsoft a donc corrigé ce bug via le déploiement d'un hotpatch. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de de vous rendre dans vos paramètres pour télécharger et installer une mise à jour, le processus se fera automatiquement. Si toutefois vous n'avez pas éteint votre PC depuis un moment, il vous faudra le redémarrer pour que le patch prenne effet.