AliExpress casse les prix pour son anniversaire : voici les offres qui valent le coup
Pour célébrer son anniversaire, AliExpress lance une vague de promotions sur l’ensemble de son site, et notamment sur nombreux produits high-tech. Smartphones, tablettes, PC, casques et écouteurs, objets connectés : pendant quelques jours, vous pourrez profiter de remises importantes sur une large sélection d’appareils.
Comme d’habitude sur AliExpress, il est possible de cumuler les offres avec des codes promotionnels. Le géant du e-commerce propose ainsi, dans la plupart des cas, une première réduction importante à laquelle s’ajoute un code promo qui fait baisser davantage les prix. De nombreux produits populaires atteignent ainsi des prix particulièrement attractifs pendant la durée de l’opération.
Anniversaire AliExpress : tous les codes promo valables pendant l'opération
- 3 € de remise dès 15 € d’achat : FRASPHD03
- 5 € de remise dès 30 € d’achat : FRASPHD05
- 7 € de remise dès 49 € d’achat : FRASPHD07
- 11 € de remise dès 79 € d’achat : FRASPHD11
- 20 € de remise dès 139 € d’achat : FRASPHD20
- 30 € de remise dès 209 € d’achat : FRASPHD30
- 45 € de remise dès 319 € d’achat : FRASPHD45
- 60 € de remise dès 429 € d’achat : FRASPHD60
- 70 € de remise dès 509 € d’achat : FRASPHD70
Ces codes promo sont valables du lundi 16 au mercredi 25 mars 2026, mais pour un stock limité, suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Profitez donc de ces coupons rapidement avant qu’ils ne soient plus valables.
Réduction spéciale en payant par PayPal
AliExpress propose également une réduction spéciale pour ceux qui effectuent leurs paiements par PayPal. Cette offre est cumulable avec les codes promo en cours, et une fois encore, dans la limite des stocks disponibles.
- 20 € de remise dès 199 € d’achat
- 33 € de remise dès 299 € d’achat
La remise s’applique automatiquement lorsque vous choisissez PayPal comme moyen de paiement au moment de valider la commande.
Voici donc notre sélection des produits les plus intéressants à surveiller pendant cette opération spéciale qui célèbre l’anniversaire AliExpress.
Les meilleures offres sur les smartphones
Les smartphones font toujours partie des catégories les plus populaires lors des promotions AliExpress. Voici les offres intéressantes que nous avons identifiées.
Le Nothing Phone 3a attire particulièrement l’attention avec son design original et son interface épurée. Idem pour le CMF Phone 2 Pro qui se distingue par son prix encore plus accessible. Pour moins de 200 €, c’est une excellente affaire.
Les derniers Redmi Note de Xiaomi font partie des modèles les plus populaires sur le segment de l’entrée de gamme et du milieu de gamme. Les Redmi Note 15 5G ou Note 14 4G sont parfaits pour ceux qui disposent d’un budget de moins de 200 €. Les Poco visent ces mêmes segments et mise davantage sur le rapport performances/prix.
Le Pixel 9a reste une valeur sûre avec ses performances solides et la qualité de ses photos. Optez pour le HONOR 400 si vous recherchez un smartphone pas cher avec un design soigné et des caractéristiques équilibrée sur tous les plans.
Des Tablettes à petit prix
AliExpress offre également de belles opportunités pour ceux qui recherchent une tablette fonctionnelle sans casser la tirelire. Les Modèles Poco et Honor sont des champions du rapport qualité-prix.
Ces tablettes sont adaptées au streaming, à la navigation web et aux jeux mobiles dans des conditions équilibrées. La Poco Pad X1 est la plus performante grâce son processeur Snapdragon 7+ Gen 3, un SoC milieu de gamme qui couvre confortablement les besoins les plus courants.
Casques audio et accessoires gaming
Voici les meilleures offres du moment sur les écouteurs et casques sans fil pendant la campagne anniversaire d’AliExpress.
Le Sony WH-1000XM6 est le modèle phare sur le marché des casques sans fil haut de gamme, avec réduction de bruit active. Il est ici proposé à moins de 300€, sachant qu’il a été lancé à 450 €. Le Nothing Headphone (1) quant à lui mise sur le rapport qualité prix, tous comme les écouteurs CMF Buds Pro 2 avec réduction de bruit active.
Les écouteurs Shokz OpenRun Pro 2 quant à eux utilisent la technologie de la conduction osseuse et sont appréciés par les sportifs.
Les bons plans Informatique
Les PC et composants informatiques sont également en promotion pour l’Anniversaire AliExpress. Voici les meilleures offres que nous avons repérées dans cette catégorie.
Le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D est un excellent modèle pour les joueurs. Il est d’ailleurs très populaire auprès de ce public, notamment grâce à sa technologie 3D V-Cache, qui améliore les performances.
Si vous recherchez un ordinateur de bureau performant et qui reste peu encombrant, les mini PC sont une solution intéressante et pas cher. Ex : le CHUWI AuBox Mini PC, disponible à moins de 300 €.
Montres connectées, aspirateurs et maison connectée
Dans la catégorie des objets connectés, nous avons sélectionné pour vous différentes offres sur des accessoires personnels comme les montres, des accessoires de la maison comme les aspirateurs, friteuses électriques, ou encore sur les TV, etc.
L’indémodable Garmin Forerunner 255 est à moins de 200 € au lieu de 230 € habituellement. Elle est à 186 € très exactement en combinant les offres en cours. Cette montre connectée est très populaire auprès des sportifs, grâce à ses fonctions de suivi complètes, et notamment à son GPS précis.
Si vous recherchez un aspirateur, le modèle robot Vacuum X20+ de Xiaomi est une valeur sûre pour ceux qui n’ont pas un grand budget. Il vous permet d’aspirer et de nettoyer vos sols de manière automatique et se vide tout seul.
Si vous préférez les modèles balais, Tineco Floor One S9 Artist est aussi à un bon prix sur AliExpress en ce moment. Cet aspirateur laveur haut de gamme combine puissance, autonomie, ainsi que des fonctions intelligentes pour nettoyer efficacement vos sols.
Enfin, pour la cuisine, la Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L est une friteuse sans huile très appréciée qui propose différentes fonctions connectées et une cuisson rapide pour préparer des plats plus sains au quotidien.
Autres
On a rassemblé ici plusieurs autres offres intéressantes de la campagne d’anniversaire d’AliExpress. Bien sûr, cette sélection est amenée à évoluer au cours des prochains jours de l’opération.
Pour les amateurs de photo et de vidéo qui aiment les prises aériennes, le DJI Mini 5 Pro est un drone compact qui offre une excellente qualité vidéo tout en restant léger et compact (moins de 250 g). La Insta360 X5 en ce qui le concerne est une caméra 8K capable de filmer à 360° pour des contenus immersifs.
Des livraisons rapides et gratuites en moins de 5 jours
AliExpress propose la livraison gratuite à partir de 10 €. Tous les produits de notre sélection sont expédiés depuis la France ou l’Union européenne dans un délai allant de 1 à 5 jours. Depuis quelques années, AliExpress a renforcé sa logistique en Europe : celle-ci est désormais au plus près des acheteurs grâce à ses entrepôts situés en France, en Espagne en Italie ou encore en Allemagne.
Notez que le site propose également le paiement en 4 fois par AliExpress. En choisissant ce moyen de paiement, vous bénéficiez d’ailleurs d’une réduction spéciale en ce moment de 20 € dès 199 € et de 33 € dès 299 €.