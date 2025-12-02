Amazon lance la livraison en 30 minutes, mais est-ce vraiment nécessaire ?

Amazon teste actuellement un nouveau service de livraison éclair. Pour une sélection de produits, il est possible de recevoir son colis chez soi en seulement 30 minutes. De quoi se poser la question de la réelle nécessité d'un tel service, surtout compte tenu de tout ce que dernier implique en terme logistique.

Que vous soyez sur le point de vous faire une omelette avant de vous rendre compte que vous n'avez plus d'oeufs, ou que votre tube de dentifrice approche dangereusement de la mort, nous nous sommes tous déjà retrouvés dans une situation où il fallu enfiler sa veste et ses chaussures en urgence pour aller faire de petites courses. Mais alors que l'hiver arrive et que les températures chutent, il n'est toujours facile de se motiver à sortir de chez soi. Amazon l'a bien compris et propose désormais une solution : la livraison en seulement 30 minutes.

Dans deux villes des États-Unis, Seattle et Philadelphie, le géant du e-commerce teste actuellement un nouveau service de livraison, justement baptisé Amazon Now. Ce dernier est accessible via une nouvelle option sur le site du revendeur, elle-même ouvrant sur un catalogue de produits du quotidien, de l'alimentation à la cosmétique, en passant par l'électronique et les médicaments sans ordonnance. Le message est clair : pourquoi sortir de chez soi quand on peut se faire livrer ce dont on a besoin à l'instant T en seulement quelques minutes ?

Amazon veut vous livrer des produits de première nécessaire en seulement quelques minutes

Pour réaliser cette prouesse, Amazon compte sur de plus petits entrepôts implantés dans les villes éligibles au service, au plus près de la demande. Les méga-entrepôts situés en périphérie, eux, géreront les commandes moins urgentes. Bien entendu, le service a un coût, même si vous êtes abonné Prime. Ces derniers devront payer 3,99 dollars pour accéder à la livraison en 30 minutes. Les clients sans abonnement, quant à eux, devront s'acquitter de 13,99 dollars, avec un bonus de 1,99 dollars pour les petits paniers. De quoi se laisser convaincre par la formule payante.

Amazon a déjà complètement transformé notre rapport à la commande en ligne avec sa livraison en un jour, voire le jour même dans certains cas. Mais la firme franchit une autre étape avec ce nouveau service. C'est à se demander si une telle rapidité est vraiment nécessaire. Alors que le géant américain est régulièrement épinglé pour les conditions de travail désastreuses qu'il impose à ses employés, notamment les livreurs constamment sous pressions au point de mettre leur vie en danger, on peut légitimement poser la question des retombées humaines d'une telle stratégie.