Amazon ne s’en cache plus, voici combien d’employés seront remplacés par des robots

Le géant du commerce en ligne Amazon s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’automatisation. Derrière les entrepôts et les colis livrés en quelques heures, une transformation silencieuse s’organise. D’ici dix ans, les robots pourraient bien prendre la place de centaines de milliers de travailleurs américains.

Depuis 2023, Amazon teste des robots capables d’emballer, de déplacer et de trier les produits dans ses entrepôts. Andy Jassy, son patron, a déjà prévenu ses 1,5 million d’employés dans le monde : l’intelligence artificielle remplacera progressivement certaines fonctions. Selon un mémo interne cité par la BBC, il encourage ses équipes à “se préparer à la suite”, admettant qu’une partie des effectifs sera réduite à mesure que l’entreprise gagnera en efficacité grâce à l’IA.

Cette stratégie se précise aujourd’hui. Selon The New York Times, des documents internes et des entretiens avec des responsables montrent qu’Amazon prévoit d’automatiser près de 75 % de ses opérations aux États-Unis. Le groupe estime qu’il pourra éviter d’embaucher plus de 600 000 personnes d’ici 2033, tout en doublant son volume de ventes. Rien que d’ici 2027, environ 160 000 postes pourraient disparaître à cause de cette modernisation accélérée.

Amazon veut économiser 12,6 milliards de dollars grâce à ses robots

Les chiffres impressionnent. Selon les mêmes documents, chaque article préparé et expédié par Amazon pourrait coûter 30 centimes de dollar (environ 28 centimes d’euro) de moins grâce à la robotisation. Entre 2025 et 2027, ces économies représenteraient près de 12,6 milliards de dollars, soit environ 11,7 milliards d’euros. L’entreprise compte copier le modèle de son entrepôt ultramoderne de Shreveport, en Louisiane, dans une quarantaine d’autres sites d’ici deux ans. Dans ce centre, plus de mille robots travaillent déjà, permettant de réduire le personnel d’environ moitié par rapport à un site classique.

Face au risque de mécontentement, Amazon cherche à adoucir son image. Les équipes de communication prévoient de parler d’“avancées technologiques” plutôt que d’“automatisation” et de présenter ses machines comme des “cobots”, des robots collaboratifs censés épauler les humains. Officiellement, la société assure que ces documents ne reflètent pas sa stratégie globale. Mais pour beaucoup d’observateurs, cette transition marque une rupture historique : le plus grand employeur privé des États-Unis pourrait bientôt devenir un acteur majeur de la suppression d’emplois industriels.