Amazon Go : le géant ferme ses supermarchés intelligents aux Etats-Unis

Amazon vient tout juste de confirmer la fermeture de 8 magasins Amazon Go aux Etats-Unis. Ces commerces d'un nouveau genre permettaient aux clients de faire leurs courses en toute autonomie, et ce sans avoir à passer par une caisse.

Souvenez-vous, en 2018, le leader mondial du e-commerce Amazon créé la surprise en lançant des espaces de vente d'un nouveau genre : les Amazon Go. Ces boutiques n'ont rien d'une supérette classique, puisqu'elles n'ont pas de caisses.

Le principe est le suivant : les clients scannent leur smartphone sur des bornes situées à l'entrée du magasin. Leur moyen de paiement est alors enregistré. Ensuite, ils n'ont plus qu'à faire leurs courses. Chaque Amazon Go est équipée d'une armada de capteurs et de caméras qui filment et répertorient les articles pris par les clients.

Une fois ses achats terminés, le client n'a plus qu'à sortir de l'établissement, avant d'être débité automatiquement. Ces dernières années, Amazon a affiné la formule des Amazon Go, en testant notamment le paiement par empreintes digitales en 2021.

Mais comme vous le savez peut-être, Amazon traverse une période compliquée depuis quelques mois. Après avoir perdu pas moins de 1000 milliards de dollars en bourse en novembre 2022, le géant américain a confirmé le licenciement de plus de 10 000 employés. Et dans ce contexte de crise, les boutiques Amazon Go ne vont pas être épargnées.

8 magasins Amazon Go ferment leurs portes aux Etats-Unis

Pour cause, Amazon vient de confirmer la fermeture de huit magasins Amazon Go aux Etats-Unis, dont deux à Seattle pour des raisons de sécurité. Il s'agit de la dernière mesure de la compagnie pour réduire certaines de ses activités de vente physique au détail. “Comme tout détaillant physique, nous évaluons périodiquement notre portefeuille de magasins et prenons des décisions d'optimisation en cours de route”, a déclaré un porte-parole d'Amazon dans un communiqué.

En janvier 2023, le PDG actuel d'Amazon Andy Jassy avait annoncé qu'Amazon Stores, la division du groupe dédiée à la vente au détail, allait être concernée par ce plan de restructuration massif. Ce coup d'arrêt pour certains magasins Amazon Go (une vingtaine reste encore ouvert aux USA) intervient tout juste un an après la fermeture de 68 magasins physiques de l'entreprise, parmi les marques Amazon 4 Stars, Books et Pop Up.

