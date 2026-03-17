Chelsea PSG : heure, chaîne et streaming pour suivre le choc de Ligue des Champions

Chelsea reçoit le PSG ce soir pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Malgré la débâcle des londoniens à l’aller, l’heure n’est pas au relâchement pour le Paris Saint-Germain. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer du match ce soir : chaîne, streaming, et comment le regarder si vous êtes en déplacement à l'étranger.

La première vague des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions prend place ce soir. Le choc Chelsea – PSG est l’une des grosses affiches du jour. Le club de la capitale est en ballottage favorable après le match aller remporté 5-2 au Parc des Princes. Ils aborderont cette rencontre avec confiance, face à des londoniens condamnés à réaliser l’exploit.

Il faut toutefois garder à l’esprit que rien n’est jamais acquis dans cette compétition. Les retournements spectaculaires ne sont pas rares en Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique n’ont donc pas droit au faux pas.

Sur quelle chaîne suivre Chelsea PSG en France ?

Le coup d’envoi de Chelsea – PSG est attendu pour 21h, heure de Paris. La rencontre est à suivre sur Canal+ Foot. Si vous préférez la regarder en streaming, l’application MyCanal permet d’accéder au direct sur smartphone, tablette, ordinateur ou sur une TV connectée.

Canal+ Foot est accessible via le bouquet Sport de l’opérateur, disponible à 29,99 € par mois pendant 12 mois, puis 39,99 €. Cette formule vous donne droit à plusieurs autres compétitions comme la Ligue Europa, la Premier League, la Liga ou encore la Formule 1 et le MotoGP.

Voir les offres Canal+

Comment accéder à la Champions League hors de France ?

Si vous êtes en déplacement à l’étranger, Canal+ ne couvre pas la diffusion au-delà du territoire national. Pour des raisons de droits TV, Chaque pays a ses diffuseurs officiels. Vous aurez donc deux options si vous êtes en voyage : regarder le match via MyCanal en utilisant un VPN connecté en France ou passer par le diffuseur local dans votre pays hôte.

NordVPN disponible à partir de 3,09 €

Dans certains pays, La Ligue des Champions est même diffusée gratuitement. C’est le cas en Roumanie, avec la chaîne Digi Sport 2, accessible via la plateforme en ligne du diffuseur. La chaîne propose notamment le match Chealsea PSG ce soir. Là encore, des restrictions géographiques imposent que l'on se connecte depuis la Roumanie.