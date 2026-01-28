Amazon va payer 260 millions d’euros à certains de ses clients, mais pourquoi ?

Le géant de la vente en ligne Amazon s'apprête à verser près de 260 millions d'euros à plusieurs de ses clients. Une décision prise à l'issue d'une poursuite judiciaire vieille de presque 3 ans maintenant.

Les grands noms du commerce en ligne comme Amazon brassent des centaines de millions d'euros, pour ne pas dire des milliards. La majorité du temps, ces sommes astronomiques sont réparties entre l'entreprise et ses actionnaires. Et parfois, ce sont les utilisateurs des services prodigués qui en bénéficient en partie. Fin septembre 2025, Amazon était ainsi condamné à verser 2,5 milliards de dollars après une condamnation pour manipulation de ses abonnés, dont 1 milliard à ces derniers.

Cette fois-ci la somme est moins impressionnante, toute proportion gardée : 309,5 millions de dollars, ou 260 millions d'euros en arrondissant. Sans surprise, elle résulte d'un accord passée suite à une poursuite judiciaire entamée en 2023 par le biais d'une action collective. Plusieurs clients du site de e-commerce se sont réunis à l'époque pour demander réparation suite à un dysfonctionnement.

Pourquoi Amazon doit verser 260 millions d'euros à ses clients

Le problème est le suivant : vous recevez le produit commandé, mais décidez de le renvoyer en demandant un remboursement. Sauf qu'au final, rien n'arrive sur votre compte en banque. Vous avez donc payé pour quelque chose que vous ne possédez plus. Ce phénomène est arrivé suffisamment de fois pour que la plainte parle de “pertes monétaires importantes et injustifiées“. Les 309,5 millions de dollars seront redistribués en fonction des préjudices subis.

Malgré cela, l'entreprise américaine maintient qu'elle n'a commis aucune faute : “Suite à un audit interne réalisé en 2025, nous avons identifié un petit nombre de retours pour lesquels nous avons émis un remboursement sans que le paiement ait été finalisé, ou pour lesquels nous n'avons pas pu vérifier que le bon article nous avait été retourné. Par conséquent, aucun remboursement n'a été effectué“, indique un porte-parole d'Amazon. Précision importante : n'espérez pas voir la couleur de cet argent, seul les clients américains sont concernés par l'accord conclu.

Source : Reuters