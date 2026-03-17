Nintendo Switch 2 : la dernière mise à jour va rendre vos vieux jeux beaucoup plus beaux, voici comment

La dernière mise à jour du firmware de la Nintendo Switch 2 apporte un nouveau mode qui vient booster les graphismes des jeux sortis sur la première Switch. Celui-ci permet en effet de jouer à ces derniers comme si la console était en mode docké, ce qui permet d'obtenir une bien meilleure définition. Voici comment l'activer.

L'un des grands avantages de la Nintendo Switch 2 est la rétrocompatibilité avec les jeux sortis sur sa grande sœur Vous n'aviez pas de Switch première du nom mais vous mourrez d'envie de jouer à Breath of the Wild ? Pas de problème, c'est tout à fait possible avec la Switch 2. Mais : pas sans quelques concessions. En effet, là où la Switch 2 est capable de faire tourner les jeux en 1080p en mode portable, ce n'est pas le cas de sa prédécesseure, limitée à 720p. Celle-ci n'atteint les 1080p qu'en mode docké.

Si vous êtes le genre de joueur à être dérangé par cette limitation, la dernière mise à jour du firmware de la Switch va vous faire grandement plaisir. Outres les traditionnels correctifs de bugs et de stabilité, la version 22.0.0 du logiciel embarque une petite option qui va tout changer. Baptisée Amélioration du mode portable, elle permet tout simplement “d'émuler” le mode docké des jeux Switch 1 lorsque l'on joue en mode portable.

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Comment activer l'option qui booste les graphismes des jeux sur Switch 2

Autrement dit, les jeux de Switch 1 ne sont plus limités sur Switch 2 lorsque vous jouez en mode portable. Vous pouvez désormais en profiter comme si vous y jouiez sur TV, mais dans le confort de votre lit, avec les améliorations visuelles et les boosts de performance qui vont avec. Pour ce faire, il faut toutefois activer l'option au préalable. Voici la marche à suivre :