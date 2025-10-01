Amazon lance sa riposte à Temu et Shein, Haul promet des prix jamais vus en France

Un nouveau venu débarque sur le marché du discount en ligne. Amazon déploie enfin Haul dans l’Hexagone, exactement an après son lancement aux États-Unis. Voici comment le géant compte séduire les amateurs de bonnes affaires.

Le e-commerce est devenu incontournable en France et Amazon y occupe une place centrale depuis plus de vingt ans. Pourtant, son hégémonie est de plus en plus contestée. Temu et Shein se sont imposés à une vitesse impressionnante avec leurs prix dérisoires et leurs promotions agressives. Ces plateformes séduisent des millions d’acheteurs, au point de menacer la position du géant américain.

Face à cette offensive, Amazon a répliqué en 2024 avec Haul, une plateforme dédiée au low-cost lancée d’abord aux États-Unis. Un an plus tard, elle débarque en France en version bêta. Le principe est simple : proposer des milliers de produits à des tarifs imbattables, avec une majorité d’articles vendus à moins de 10 euros, certains affichés dès 1 euro. La société assume ici un virage vers le discount massif, directement inspiré de la stratégie de ses rivaux chinois.

Amazon Haul promet des prix bas et des promotions agressives, mais impose des délais de livraison plus longs

Haul couvre déjà une trentaine de catégories : mode, maison, accessoires, lifestyle… Les utilisateurs peuvent profiter de réductions automatiques, comme 5 % dès 30 euros d’achat et 10 % au-delà de 50 euros. La livraison est gratuite dès 20 euros dépensés, mais elle demande jusqu’à deux semaines, loin de la rapidité habituelle d’Amazon Prime. Pour compenser, la firme met en avant ses standards de fiabilité : avis clients, notations par étoiles, service après-vente réactif et retours gratuits dans les 14 jours.

En pratique, une partie des articles est expédiée depuis l’étranger via une entité baptisée Haul Global, ce qui permet à Amazon de casser ses prix mais rallonge les délais de livraison. Pour découvrir ce service, il suffit de passer par le site Amazon.fr ou par l’application mobile, en tapant « Haul » dans la barre de recherche. Cette arrivée en France risque de tendre un peu plus le marché, déjà secoué par la popularité de Temu et Shein. Les commerçants locaux réclament d’ailleurs une régulation face à ces modèles basés sur l’importation. Reste à voir si cela parviendra à séduire durablement les acheteurs français, ou si ce format restera une simple alternative de plus dans la jungle du e-commerce.