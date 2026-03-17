On connait la capacité des batteries des Galaxy Watch 9 et des lunettes connectées de Samsung

Une fuite nous révèle la capacité des batteries des prochaines montres Galaxy Watch 9, ainsi que celle des futures lunettes connectées de Samsung.

samsung galaxy watch 8 classic

L'été prochain, Samsung va lancer ses nouveaux modèles de montres connectées. Plusieurs fuites concernant le produit le plus haut de gamme, la Galaxy Watch 2 Ultra, nous sont déjà parvenues, comme le fait qu'elle serait compatible 5G, comme l’Apple Watch Ultra 3. Et voilà désormais qu'on en apprend plus sur les smartwatches plus abordables à venir de la marque.

D'après les informations de SamMobile, la Galaxy Watch 9 (SM-L355) serait disponible en deux tailles : 40 mm et 44 mm. La version 44 mm serait équipée d'une batterie d'une capacité de 435 mAh (EB-BL355BAY). Il n'y aurait donc pas d'évolution par rapport à la Galaxy Watch 8 44 mm. L'autonomie de la nouvelle génération de montres connectées de Samsung ne devrait donc pas connaître de bond significatif, étant donné qu'on attend l'intégration de la même puce Exynos W1000. Seule la Galaxy Watch Ultra 2 devrait embarquer la nouvelle puce Snapdragon Wear Elite de Qualcomm, qui devrait offrir des meilleures performances en termes de consommation énergétique.

Une belle batterie si les lunettes n'ont pas d'écran

Quant aux Galaxy Glasses (EB-O200), les premières lunettes connectées de Samsung, leur autonomie serait confiée à une batterie de 245 mAh (EB-BO200CAY). Rappelons que leur fonction devrait être limitée à la capture vidéo, aux appels et à l'interaction vocale avec un assistant IA. Les lunettes ne sont pas supposées être munies d'écrans pour proposer des fonctions de réalité augmentée. À titre de comparaison, les Meta Ray-Ban Gen 2 sont alimentées par un accumulateur de 248 mAh, mais disposent d'un affichage.

Les lunettes connectées de Samsung se déclineraient aussi en une version de soleil, et en plusieurs styles et coloris pour répondre aux différents goûts des consommateurs. Des collaborations avec les spécialistes Gentle Monster et Warby Parker sont prévues pour accroître la légitimité des produits, comme Meta a pu le faire avec Oakley ou Ray-Ban.

Enfin, la capacité de la batterie de la tablette Galaxy Tab S12 Plus serait de 10 500 mAh, soit un peu plus que les 10 090 mAh de la Galaxy Tab S10 Plus (il n'y a pas eu de Tab S11 Plus).


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