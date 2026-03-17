PS5 : la dernière mise à jour apporte plusieurs nouveautés pour rendre son interface beaucoup plus agréable

Sony vient de déployer la version 26.02-13.00.00 du firmware de sa PS5. Cette fois, la mise à jour ne se contente pas de régler quelques bugs ou d'améliorer les performances, elle apporte également son lot de nouvelles fonctionnalités.

tuto ps5 activer mode hors ligne
Crédits : Adobe Stock

Ce n'est pas parce que la PS6 commence doucement à faire parler d'elle que Sony a déjà laissé tomber sa PS6. La prochaine PlayStation devant sortir au grand minimum en 2027, la génération actuelle a encore droit à quelques mises à jour améliorant son expérience. Et comme l'arrivée de nouvelles fonctionnalités est désormais chose rare sur la PS5, c'est un petit événement quand Sony se décide à franchir le pas.

Au menu, on retrouve donc bien entendu les habituelles améliorations de la performance, de la stabilité, ainsi que les quelques corrections de bugs. Mais, visiblement inspiré par ses confrères de chez Nintendo, le constructeur y a également ajouté non seulement une version boostée du PSSR, qui permet de faire mieux tourner les jeux sans sacrifier les graphismes, mais aussi quelques petites nouveautés bienvenues pour une meilleure expérience visuelle.

Les nouveautés de la dernière mise à jour de la PS5

La plus importante est sans doute celle qui concerne le Centre Bienvenue, cet écran accessible depuis l'interface d'accueil et qui affiche les widgets de votre choix, de vos récents trophées à vos amis en ligne, en passant par l'espace de stockage utilisé. Désormais, celui-ci disparaît pour afficher entièrement votre fond d'écran après un certain temps d'inactivité grâce au mode Showcase. Les utilisateurs peuvent également opter pour le mode Slideshow pour configurer un diaporama des images qu'ils auront sélectionner en amont.

Sur le même sujet — Le PS Store de la PS5 affiche des prix différents pour le même jeu si vous êtes connecté à votre compte PlayStation ou non

Il est bien sûr possible d'activer et désactiver ces deux options à volonté depuis les paramètres de la console. Enfin, Sony a apporté quelques améliorations visuelles mineures, notamment au niveau des messages, afin d'améliorer leur lisibilité sur différents écrans. La mise à jour est en cours de déploiement et ne devrait pas tarder à apparaître sur votre PS5 si ce n'est pas encore le cas.


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