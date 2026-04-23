Assassin’s Creed Black Flag Resynced présente son gameplay en vidéo, Ubisoft annonce sa date de sortie et son prix

Ubisoft a présenté en détails Assassin's Creed Black Flag Resynced, le remake d'AC 4. Améliorations de gameplay, graphismes remis au goût du jour, voici ce qu'on en retient.

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Crédit : Ubisoft

Objet de rumeurs depuis des années, tout s'emballe très rapidement pour le remake d'Assassin's Creed IV Black Flag. Ubisoft officialisait le projet début mars, puis annonçait une présentation pour ce 23 avril. Les quelques jours précédant cette date ont été l'occasion de nous abreuver de plusieurs fuites concernant cet Assassin’s Creed Black Flag Resynced, qui perd sa numérotation et a habilement recours au terme Resynced, référence à la synchronisation, mécanique de base des Assassin’s Creed, pour mettre en avant sa qualité de remake.

L'essence d'Assassin's Creed IV Black Flag est clairement conservée dans ce nouveau jeu, qui mêle combats navals (avec la présence de trois nouveaux officiers) et parkour à Nassau ou encore La Havane. Le système de combat a été revu et modernisé pour mieux correspondre aux standards actuels. Dans les scènes montrées par Ubisoft, il semble fluide, et surtout plus nerveux que dans le titre original. Rappelons que le personnage principal, le capitaine Edward Kenway, n'est pas un assassin.

Assassin's Creed Black Flag Resynced : tout ce qu'on attend d'un remake ?

L'histoire a été conservée en grande partie, notre périple nous mènera toujours à rencontrer de grandes figures de la piraterie, telles que Barbe Noire et Anne Bonny. Mais il y a tout de même quelques changements, comme une importance accrue pour Barbe Noire et la disparition des séquences hors de l'animus. Les missions de filature étaient frustrantes dans le jeu de 2013 car être repéré signifiait la désynchronisation et l'obligation de tout recommencer. Cette fois, la mission continuera dans ce cas, et il faudra se battre pour s'en sortir.

Des efforts ont été consentis pour rendre l'exploration sous-marine plus intéressante, et on retrouve un système de météo dynamique, sans doute inspiré par celui de Shadows. Ubisoft a insisté sur le fait qu'Assassin’s Creed Black Flag Resynced est un jeu d'action-aventure solo sans élément de RPG.

Le jeu sort le 9 juillet 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Il coûte 59,99 euros en édition Standard et 69,99 euros en édition Deluxe, cette dernière ajoutant un pack de personnage Maître Assassin et un pack naval Maître Assassin. Un pack carmin de Barbe-Noire incluant une tenue pour Edward, une épée et un pistolet est prévu pour les précommandes.


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