Windows, multijoueur gratuit, jeux, voici des infos inédites sur la nouvelle Xbox

On en sait plus sur la nouvelle Xbox. Entre PC et console, elle donnera accès aux jeux des deux supports, donnant le choix aux joueurs de choisir leur plateforme.

Les rumeurs autour du futur de Xbox, et notamment de ses consoles, vont bon train depuis quelques mois. Il faut dire que Microsoft ne se montre pas spécialement rassurant avec ses décisions récentes, comme la forte hausse du prix du Game Pass Ultimate, alimentant les spéculations les plus folles. La fin des exclusivités, avec des licences historiques comme Forza, Gears ou Halo débarquant sur PlayStation, a aussi suscité de vives réactions.

Il y a peu, les dirigeants de Xbox ont assuré que la marque ne quittait pas le marché des consoles et qu'une machine haut de gamme de salon était actuellement en développement. Ils expliquaient que sa philosophie était proche de celle de l'Asus ROG Xbox Ally portable, mais que cette fois, ce ne serait pas un constructeur tiers qui s'occuperait de sa conception. De nombreux indices laissaient penser que la prochaine Xbox serait une hybride entre console et PC, avec Windows au cœur de l'expérience. Le média Windows Central, qui vise très souvent juste en ce qui concerne Xbox, le confirme, et partage de nouvelles révélations.

Jouer à des jeux PC PlayStation sur une Xbox

La Xbox, qui devrait sortir en 2027, offrira bien une expérience Windows, mais avec une interface console optimisée pour les TV et les manettes. On peut s'attendre à une UI proche de ce que propose Valve avec SteamOS et le mode Big Picture. Celle de l'Asus ROG Xbox Ally donne une idée de la direction empruntée par Xbox. Le joueur aura le choix entre des launchers PC, comme Steam, l'Epic Games Store, GOG, Battle.net et les autres, ou de conserver uniquement l'expérience d'une console Xbox, comme actuellement.

Jez Corden, journaliste spécialisé Xbox, estime que Sony pourrait même être tenté de lancer son propre magasin de jeux PlayStation pour PC, qui serait donc disponible sur cette Xbox. Cela lui permettrait d'engranger la totalité des revenus générés par ses jeux, alors qu'une commission est prélevée sur les stores tiers (30 % sur Steam ou 12 sur l'Epic Games Store, par exemple).

Le multijoueur deviendrait enfin gratuit, puisqu'on accède à un écosystème PC. Les joueurs n'auront donc plus besoin de souscrire à un service de type Xbox Live Gold ou Game Pas Core pour jouer en ligne, comme c'est le cas depuis la Xbox 360. La question de la gestion du Game Pass se pose toutefois. Les joueurs console doivent payer la formule Ultimate pour obtenir tous les avantages sur console. Mais, pour l'instant, le Game Pass PC offre aussi les jeux le jour de leur sortie et il est bien moins cher. On peut penser que Xbox va supprimer le Game Pass PC si les écosystèmes PC et console viennent à fusionner, surtout que ce plan n'est déjà plus mis en avant par Microsoft actuellement.

Les jeux Xbox console seront compatibles

La Xbox serait donc un PC compact qu'on branche à sa TV ? C'est plus compliqué que cela. Que l'appareil donne accès à tous les jeux PC, c'est bien. Mais pour mériter son appellation de console, il doit aussi lire les jeux Xbox. Il est impossible pour Microsoft de dire à son public qu'il doit tirer un trait sur sa bibliothèque de titres achetés sur leur ancienne console Xbox.

On pouvait penser que la machine aurait recours à l'émulation pour rester compatible avec les titres Xbox pour console. Ce devrait être bien mieux que ça, puisque la puce AMD serait capable de prendre en charge nativement le catalogue Xbox de toutes les générations, du premier modèle aux Series en passant par la One et la 360. Les développeurs pourront toujours créer des versions Xbox console spécifiques de leurs jeux, optimisées spécialement pour le nouveau hardware. On imagine que les studios first-party feront cet effort. Les autres pourraient se contenter de sortir leurs titres sur PC, ce qui les rendraient accessibles sur la console via Steam ou d'autres launchers.

Sarah Bond, patronne de Xbox, a déjà indiqué que la prochaine Xbox serait premium, laissant envisager un prix élevé. Étant donné que Microsoft va bien moins se rémunérer sur les transactions à cause de son ouverture, Microsoft ne vendra pas la console au prix coûtant, mais va chercher à réaliser des bénéfices dessus. Les économies d'échelle devraient out de même permettre à cette Xbox d'être vendue moins chère qu'un PC de puissance équivalente.