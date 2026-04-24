L’iPhone pliable fait tout petit à côté de l’iPhone 18 Pro Max

Une photo montrant l'iPhone pliable (Fold, Ultra ?), l'iPhone 18 Pro Max et l'iPhone 18 Pro nous permet de nous faire une idée du format et des dimensions du nouvel appareil d'Apple.

Une maquette de l'iPhone pliable, qui devrait sortir en fin d'année, prend la pose à côté des deux autres modèles de smartphones qu'Apple va lancer en même temps que lui, l'iPhone 18 Pro Max et l'iPhone 18 Pro. Nous avions déjà eu une photo d'une telle unité factice de l'iPhone Fold (qui pourrait s'appeler Ultra) avec les deux iPhone 18 Pro, mais le mobile était alors déplié. Ici, on peut profiter de la comparaison lorsque le dispositif est plié.

On voit bien que l'iPhone pliable est plus large que ses comparses, mais bien moins haut. Cela devrait faciliter grandement son usage à une main quand l'utilisateur a recours à l'écran externe. Il faudra par contre voir comment les applications s'adaptent à ce ratio qui fait la part belle à la largeur, la plupart d'entre elles étant optimisées pour un affichage plus vertical.

Un Galaxy Z Fold Wide chez Samsung avant l'iPhone pliable

Une précédente fuite évoquait un écran externe de 5,5 pouces pour l'iPhone Fold. Ce design compact devrait plaire à ceux qui estiment que les smartphones d'aujourd'hui sont trop grands pour être utilisés confortablement. Et pour obtenir un affichage de plus grande taille, il suffit de déplier l'appareil pour révéler un grand écran de 7,8 pouces, qui semble adopter un ratio proche des 4:3. On se retrouve alors avec ce qui ressemble à une petite tablette, au format intéressant pour visionner des vidéos. Les smartphones pliables plus hauts et moins larges paraissent moins adaptés au multimédia, mais sans doute plus au multitâche mobile. Les deux designs répondent à des besoins et habitudes différents.

Apple ne sera toutefois pas le premier constructeur à lancer sur le marché un smartphone pliable large. Huawei lui a volé la vedette avec son nouveau Pura X Max. Mais ce modèle n'est pas disponible chez nous pour l'instant. Il faudra attendre le Galaxy Z Fold Wide de Samsung, prévu pour cet été, afin de prendre en main un appareil de ce type avant le tout premier iPhone pliable.