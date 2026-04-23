Un problème avec le Quick Resume sur votre Xbox ? Alors vous allez aimer cette mise à jour

Le Quick Resume des Xbox Series X et S est l'une des grandes nouveautés introduites par cette génération. Mais il n'est pas infaillible, et une récente mise à jour permet d'avoir plus de contrôle dessus.

Nous vous rapportions il y a quelques semaines qu'un changement important arrivait pour Quick Resume sur Xbox, mais cette nouvelle fonctionnalité n'était alors disponible que pour les membres du programme Xbox Insider (bêta). Il n'aura toutefois pas fallu attendre longtemps avant que l'ensemble des joueurs en profitent, puisqu'une récente mise à jour a permis son déploiement en version stable.

Avec le passage à la version 10.0.26100.7807, il devient possible de contrôler le Quick Resume individuellement pour chaque jeu. Pour rappel, cette fonction permet de reprendre une partie là où on l'avait arrêtée, même après avoir lancé un autre titre ou éteint la console. Bien pratique pour éviter les temps de chargement.

Xbox améliore son expérience et son interface sur console

Sauf que cette option connaît parfois quelques ratés. Dans certains cas, le compteur d'heures de jeu continue de tourner. Dans bien des jeux en ligne, on constate des bugs et il faut se reconnecter au compte Xbox pour reprendre normalement son activité, rendant le Quick Resume inutile, et même handicapant. Pouvoir choisir des jeux qui ne l'utilisent pas tout en le conservant pour ceux qui en tirent vraiment partie est une excellente nouvelle.

“Vous pouvez désormais désactiver la reprise rapide par jeu, en veillant à ce que vos jeux spécifiques soient toujours lancés à nouveau lorsque c’est la meilleure expérience. Mettez en surbrillance n’importe quel jeu de votre collection, appuyez sur le bouton Menu, puis accédez à Gérer le jeu et les modules complémentaires > ; Paramètres de reprise rapide pour définir votre préférence de reprise rapide”, explique Xbox.

La mise à jour apporte aussi les nouvelles options de personnalisation du profil promises par Asha Sharma il y a peu. En outre, le nombre de groupes que vous pouvez épingler à l’accueil a été augmenté de deux à dix et un nouvel onglet Historique des jeux dans Mes jeux & applications donne un nouveau point d’entrée aux titres récemment lancés, sans avoir à revenir à l’accueil.