Microsoft dévoile le Project Helix : sa console nouvelle génération enfin capable de faire tourner vos jeux PC

C’est officiel : Microsoft n’abandonne pas le marché des consoles. Asha Sharma, la nouvelle PDG de Microsoft Gaming vient de révéler l’existence de Project Helix : une console nouvelle génération brisant la frontière avec les PC.

Xbox Project Helix
Crédits : Xbox

Le 20 février dernier, Asha Sharma est devenue la PDG de Microsoft Gaming, prenant ainsi la relève de Phil Spencer. Sur le blog officiel de Microsoft, son message d’investiture est publié : elle y partage ses trois engagements, notamment « le retour de la Xbox », et y développe son intention de « briser les barrières », sous-entendu entre console, PC, mobile et cloud, puisque « le jeu vit maintenant sur tous les appareils ».

Il ne s’agissait pas d’un effet d’annonce, loin de là. Puisque, deux semaines après, voilà que Sharma révèle sur son compte X (ex-Twitter) le nom de code de la console nouvelle génération de Microsoft : le « Project Helix ». Voici ce que l’on en sait.

Le Project Helix est officiel : une console next-gen brisant la frontière avec les PC

L’avenir des consoles Xbox n’est pas au beau fixe depuis quelques mois : exclusivités qui sortent chez la concurrence dès le premier jour, consoles qui disparaissent des rayons… D’aucuns pensaient même que Microsoft était sur le point d’abandonner le marché des consoles, alors même que la firme de Redmond avait démenti.

Mais cette publication de la PDG de Microsoft Gaming ne fait pas que confirmer la rumeur d’une console Xbox nouvelle génération – notamment appuyée par AMD. Si elle n’est pas la plus riche en détails, elle dévoile toutefois l’essentiel : la vocation derrière le Project Helix. Laquelle ? « Offrir des performances exceptionnelles » tout en étant « compatible avec vos jeux Xbox et PC ».


Selon la date de sortie de sa future console – AMD misant sur 2027 –, Microsoft pourrait devancer Sony, qui pourrait repousser la sortie de la PS6 à 2028 face à la crise de la RAM. Mais surtout, ce post de Sharma révèle les orientations de la firme de Redmond : l’entreprise fait un pas de côté dans sa stratégie face à Sony. L’objectif n’est pas de se livrer à une guerre des exclusivités, mais de se lancer sur le terrain de la polyvalence – Microsoft possédant déjà le Xbox Game Pass et Windows.

Davantage d’informations devraient nous parvenir dans les prochains jours et les semaines à venir, la PDG de Microsoft Gaming confiant sa « hâte d’en discuter plus en détail avec [ses] partenaires et les studios lors de [sa] première GDC la semaine prochaine ». La Game Developers Conference étant l’un des plus grands événements de l’industrie du jeu vidéo, quelques éléments devraient pouvoir être grappillés.


