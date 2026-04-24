Une application SNCF Connect arrive sur ChatGPT, voici à quoi elle sert

SNCF Connect lance son application sur ChatGPT. L'IA doit aider les utilisateurs à trouver le trajet qui leur convient et obtenir des informations détaillées sur les options de transport.

sncf chatgpt
Crédit : SNCF

SNCF Connect annonce le lancement de son application sur ChatGPT, qui doit permettre “d'explorer de nouvelles manières d’interagir avec ses services”. La plateforme n'est pas toujours des plus intuitives, peut-être que l'IA pourra aider l'utilisateur à y voir plus clair dans ses offres et à trouver le trajet qui correspond à ses besoins.

L'application SNCF Connect pour ChatGPT est disponible aussi bien depuis le site web que depuis l'app mobile de l'assistant IA d'OpenAI. Il s'agit d'une première version, dont les fonctionnalités sont pour l'instant limitées, mais qui permet de comprendre dans quelle direction se dirige SNCF Connect avec cet outil. Des améliorations seront intégrées par la suite si le succès est au rendez-vous.

Après Leboncoin, SNCF Connect s'invite dans ChatGPT

Pour le moment, il est possible de rechercher un trajet en train en langage naturel pour 1 passager en aller simple. Toute recherche plus complexe, avec un voyage retour ou plus de passagers, ne peut pas être réalisée. L'utilisateur peut par contre consulter différentes options de voyage pour filtrer les résultats : trajets directs, « le moins cher », « le plus rapide », cartes commerciales et transporteurs. Il peut aussi visualiser des informations détaillées sur les trajets, dont le prix bien sûr.

En soi, ce n'est pas bien différent de l'expérience SNCF Connect traditionnelle. Le seul changement est qu'on communique avec ChatGPT de manière plus naturelle qu'en remplissant des champs et en cochant des critères. Une fois que vous avez trouvé votre trajet, “la transaction finale reste opérée dans l’écosystème SNCF Connect”, rassure l'entreprise. Ce n'est pas ChatGPT qui gère le paiement.

En février dernier, c'est un autre poids lourd du numérique français qui lançait son application dans ChatGPT : Leboncoin. L'idée était ici de rechercher un logement ou un produit de manière plus efficace en affinant les critères au fur et à mesure de la discussion avec le chatbot. Le service de petites annonces espérait que son arrivée sur ChatGPT lui ramène “des millions de visites supplémentaires”.


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