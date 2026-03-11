Project Helix : Microsoft dévoile déjà un premier aperçu de sa future console capable de faire tourner vos jeux PC ?

Que d’annonces concernant Xbox ces dernières semaines ! Après l’officialisation d’une nouvelle ère sur le marché des consoles la semaine dernière, Microsoft profite désormais de la Game Developers Conference (GDC) pour dévoiler ce qui semble être un premier aperçu du « Project Helix ».

« Le retour de la Xbox » promis par Asha Sharma, nouvelle PDG de Microsoft Gaming depuis le 20 février dernier, devient plus concret que jamais. Le 5 mars dernier, Sharma partageait, dans une publication sur son compte X (ex-Twitter), le nom de code de la console nouvelle génération de la firme de Redmond : Project Helix.

Mais ce n’était pas la seule annonce contenue dans ce tweet : la PDG de Microsoft Gaming y révélait aussi la vocation du Project Helix : être enfin capable de faire tourner vos jeux PC, abolissant ainsi la frontière entre console et ordinateur. Sharma ajoutait également avoir « hâte d’en discuter plus en détail avec [ses] partenaires et les studios lors de [sa] première GDC la semaine prochaine » – la GDC étant le moment où les entreprises préparent les développeurs aux évolutions de leurs écosystèmes.

Microsoft dévoile un aperçu de la Xbox à la GDC : un teaser du Project Helix ?

Encore une fois, ce n’était pas un effet d’annonce. Le compte X officiel Microsoft Game Dev a publié, ce 11 mars, trois photos (visibles ci-dessous) avec, pour légende, « Xbox à la GDC Aperçu ». Le Project Helix n’est pas mentionné explicitement, certes. Et Microsoft n’a pas (encore ?) confirmé qu’il s’agissait d’un avant-goût de ce projet. Mais, après l’annonce faite par Sharma la semaine dernière, il y a fort à parier que c’est bien le cas.

Sur la première photo partagée, on voit une coque de console avec un bouton sous lequel est inscrit un « 1 », mais elle porte également la mention « XDK ». Il s’agit de l’acronyme pour « Xbox Developer Kit », que l’on retrouve (amputé de la majeure partie du X), sur la deuxième photo.

Sur la troisième photo figure encore une coque de console, mais sous un autre angle. On y distingue une fente (probablement celle de l’insertion des disques) et une étiquette d’avertissement sur laquelle est inscrite « HDMI », ainsi que le pictogramme « attention ». Le motif zébré rappelle le camouflage dazzle, probablement pour rendre plus difficiles à appréhender les formes et les volumes de l’appareil.

Xbox at GDC 🔥 Sneak peek #GDC2026 pic.twitter.com/80amO5lbfh — Microsoft Game Dev (@MSFTGameDev) March 11, 2026

Nous ne tirerons pas davantage d’informations de ces photos, pour le moment. Quoi qu’il en soit, il est évident qu’il s’agit pour Microsoft de susciter l’engagement du public – a fortiori en ne citant pas expressément le Project Helix.