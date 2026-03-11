Project Helix : Microsoft dévoile déjà un premier aperçu de sa future console capable de faire tourner vos jeux PC ?

Que d’annonces concernant Xbox ces dernières semaines ! Après l’officialisation d’une nouvelle ère sur le marché des consoles la semaine dernière, Microsoft profite désormais de la Game Developers Conference (GDC) pour dévoiler ce qui semble être un premier aperçu du « Project Helix ».

Xbox Project Helix
Crédits : Xbox

« Le retour de la Xbox » promis par Asha Sharma, nouvelle PDG de Microsoft Gaming depuis le 20 février dernier, devient plus concret que jamais. Le 5 mars dernier, Sharma partageait, dans une publication sur son compte X (ex-Twitter), le nom de code de la console nouvelle génération de la firme de Redmond : Project Helix.

Mais ce n’était pas la seule annonce contenue dans ce tweet : la PDG de Microsoft Gaming y révélait aussi la vocation du Project Helix : être enfin capable de faire tourner vos jeux PC, abolissant ainsi la frontière entre console et ordinateur. Sharma ajoutait également avoir « hâte d’en discuter plus en détail avec [ses] partenaires et les studios lors de [sa] première GDC la semaine prochaine » – la GDC étant le moment où les entreprises préparent les développeurs aux évolutions de leurs écosystèmes.

Microsoft dévoile un aperçu de la Xbox à la GDC : un teaser du Project Helix ?

Encore une fois, ce n’était pas un effet d’annonce. Le compte X officiel Microsoft Game Dev a publié, ce 11 mars, trois photos (visibles ci-dessous) avec, pour légende, « Xbox à la GDC Aperçu ». Le Project Helix n’est pas mentionné explicitement, certes. Et Microsoft n’a pas (encore ?) confirmé qu’il s’agissait d’un avant-goût de ce projet. Mais, après l’annonce faite par Sharma la semaine dernière, il y a fort à parier que c’est bien le cas.

Sur la première photo partagée, on voit une coque de console avec un bouton sous lequel est inscrit un « 1 », mais elle porte également la mention « XDK ». Il s’agit de l’acronyme pour « Xbox Developer Kit », que l’on retrouve (amputé de la majeure partie du X), sur la deuxième photo.

Sur la troisième photo figure encore une coque de console, mais sous un autre angle. On y distingue une fente (probablement celle de l’insertion des disques) et une étiquette d’avertissement sur laquelle est inscrite « HDMI », ainsi que le pictogramme « attention ». Le motif zébré rappelle le camouflage dazzle, probablement pour rendre plus difficiles à appréhender les formes et les volumes de l’appareil.

Nous ne tirerons pas davantage d’informations de ces photos, pour le moment. Quoi qu’il en soit, il est évident qu’il s’agit pour Microsoft de susciter l’engagement du public – a fortiori en ne citant pas expressément le Project Helix.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

DJI Osmo Pocket 3 : la mini caméra stabilisée est à prix cassé durant cette vente flash !

Si vous cherchez un moyen de filmer des superbes images sans être un pro ni vous prendre la tête, vous devez investir dans une mini caméra stabilisée. Les résultats vont…

UGREEN Nexode 45W : vite, la batterie externe de 20000 mAh passe à petit prix !

Les Ventes Flash de Printemps continuent sur Amazon et c’est maintenant au tour de la batterie externe UGREEN Nexode 45W de voir son prix fondre. Vous pouvez donc vous offrir…

Canal+ : de la pub et la fin du partage de compte, la chaîne envisage de tout chambouler dans ses abonnements

Lors de son dernier bilan financier, Canal+ a évoqué plusieurs pistes pour gagner en rentabilité. Forcément, la chaîne s’inspire des meilleures pratiques en la matière des plateformes en streaming. Rien…

Ils voulaient soigner leur addiction sexuelle grâce à cette application, mais n’importe qui pouvaient voir leurs pires habitudes

Les développeurs d’une application aidant à lutter contre l’addiction à la pornographie ont laissé d’énormes failles de sécurité ouvertes pendant des mois. Ils en avaient pourtant été avertis de nombreuses…

Générer des vidéos directement dans ChatGPT ? Ce serait bientôt possible grâce à l’intégration de Sora

Sora, l’impressionnant générateur de vidéos IA d’OpenAI, a été lancé comme un produit autonome. Mais l’outil pourrait bientôt jouer sur deux tableaux : la maison-mère de ChatGPT pourrait bientôt l’intégrer directement…

IA

Après 6 ans d’attente, la minifigurine Lego Mario est enfin là

À l’occasion du MAR10 Day, Lego dévoile de nouveaux produits dont une mini figurine à l’effigie du plombier moustachu de Nintendo, Mario. Des années que les fans attendaient ça. Les…

Microsoft 365 : cette nouveauté géniale vous empêche de partager les infos sensibles de vos fichiers, mais il y a un mais

PowerPoint, Excel (et bientôt Word) sur le web bénéficient d’une fonctionnalité inédite bien pratique : « Publier sur le web ». Elle permet de partager en un clic des documents finalisés sans avoir…

Outlook devient plus utile quand vous avez une panne d’Internet avec cette nouveauté

Le logiciel de messagerie Outlook gagne une nouvelle option. Elle sert quand vous travaillez dessus sans connexion Internet, que ce soit volontairement ou suite à une panne. Explications. À une…

Free : l’application Freebox Connect va bientôt disparaître, voici comment gérer votre box Internet à partir de maintenant

Free vient d’officialiser la mort prochaine de son application Freebox Connect. Mais pas de panique, il existe un autre moyen de gérer les paramètres de votre box Internet. On vous…

Ces fichiers ZIP zombies permettent aux malwares d’échapper aux antivirus

Les cybercriminels cherchent sans cesse de nouvelles façons de contourner les protections informatiques. Une technique baptisée “Zombie ZIP” exploite désormais les failles dans la gestion des fichiers compressés. Elle permet…