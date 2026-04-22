Fête du Travail : jusqu’à -90 % sur des licences Office 2021 Pro à vie et Windows 11 Pro authentiques

À l'occasion de la Fête du Travail, Godeal24 propose des licences Office 2021 Pro et Windows 11 Pro à prix cassés. De quoi équiper son poste sans se ruiner.

Passer par les sites officiels pour acheter ses logiciels, c'est souvent payer jusqu'à 90 % de trop. Avec cette vente pour la Fête du Travail de Godeal24, ce gaspillage appartient au passé. Cette offre vous permet d'équiper votre équipe de suites MS Office performantes et de systèmes d'exploitation authentiques pour gagner en productivité, sans sacrifier la qualité des logiciels ni dépasser votre budget. Cette offre spéciale à durée limitée apporte de vraies améliorations là où ça compte vraiment, c'est-à-dire dans les logiciels authentiques que vous utilisez tous les jours !

Pour 30,25 €, vous mettez la main sur une licence à vie d'Office Professionnel 2021 pour Windows, sans abonnement mensuel à payer. Cette version donne accès aux applications sur lesquelles la plupart des utilisateurs comptent vraiment : Word pour les documents, Excel pour les tableurs, PowerPoint pour les présentations, et Outlook pour les e-mails et la gestion de l'agenda. Teams (version de base) et OneNote viennent compléter l'ensemble pour la collaboration et l'organisation, une configuration qui fonctionne aussi bien pour un bureau à domicile que pour une petite entreprise.

Les meilleures offres Godeal24 pour la fête du travail

C'est le meilleur moment pour dire adieu vos abonnements et profitez de ces offres avec un seul paiement à vie :

Offrez une seconde vie à votre PC avec Windows 11 Pro à 12,25 € via Godeal24. Que ce soit pour travailler, naviguer sur le web ou simplement avancer dans vos tâches du quotidien, tout devient plus fluide. Dans un monde où les essais gratuits limités et les abonnements récurrents sont la norme, c'est le genre d'investissement pour la Fête du Travail qui continue de vous faire économiser bien après la fin des promotions !

Ces licences authentiques WinOS sont à prix imbattable et pour un temps limité :

Utilisez le code SGO62 pour une remise de 62% sur les packs suivants :

Et les offres les plus abordables pour les achats en multi-packs :

EaseUS maîtrise des technologies de pointe en matière de récupération de données au niveau système et par format de fichier, avec une expertise couvrant la récupération de données, la sauvegarde, la gestion des disques et la sécurité des données. Une marque de confiance avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur. Et bonne nouvelle : EaseUS a officiellement autorisé Godeal24 à proposer des licences logicielles exclusives à des prix imbattables, et les stocks sont extrêmement limités :

Et des logiciels plus larges et très utiles :

Profiter de toutes les offres

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 se spécialise dans les licences logicielles garanties avec livraison numérique, sans frais d'expédition. En dehors de la clé de licence elle-même, aucun frais supplémentaire n'est à prévoir. Cela inclut des consultations gratuites avec notre équipe de service client professionnelle, que vous ayez une question avant achat ou besoin d'assistance après votre commande. L'engagement de Godeal24 envers la satisfaction client se reflète dans ses milliers d'avis authentiques et son excellente note de 4,8 étoiles sur Trustpilot. Si vous cherchez un moyen abordable d'activer votre licence de façon permanente, ne cherchez pas plus loin. Toutes les clés sont des produits MS authentiques, alors n'attendez pas : passez votre commande pendant que le code de réduction est encore valable !

Contact Godeal24: [email protected]

Comment payer ? Ajoutez les produits à votre panier et cliquez sur “Proceed to CheckOut” après confirmation !

Remplissez les informations demandées et cliquez sur “Update”.

Cliquez sur “Place Order” et finissez votre paiement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.