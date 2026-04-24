Nothing veut bannir le clavier virtuel de ses smartphones : tout à la voix !

Nothing lance Essential Voice, une nouvelle fonctionnalité qui a pour ambition d'inciter les utilisateurs à abandonner le clavier pour privilégier leur voix.

nothing phone 4a pro test
Crédit : Phonandroid

Nothing est bien occupé en ce moment. La marque a récemment lancé un outil pour partager facilement des fichiers entre un smartphone Android et un PC (qui n'est plus disponible officiellement sur le Play Store), confirmant qu'elle établit l'expérience utilisateur réelle comme priorité plutôt que la fiche technique, l'une de ses promesses. Et voilà que le constructeur arrive désormais avec une toute nouvelle fonction pour ses smartphones : Essential Voice.

“Notre principal moyen de communication sur téléphone est la saisie au clavier. Pourtant, parler est plus naturel et quatre fois plus rapide”, explique Nothing. C'est d'ailleurs pourquoi de nombreuses personnes privilégient les messages audio au texte sur les applications de messagerie. Si les notes vocales, popularisées entre autres par WhatsApp, se sont améliorées ces dernières années, elles restent imparfaites, et c'est là qu'intervient Nothing.

Nothing veut imposer la dictée vocale et tente même de séduire les plus récalcitrants

Essential Voice “transforme la parole en texte clair et prêt à être envoyé en temps réel : la rapidité et la facilité de la conversation alliées à la clarté et à la flexibilité de l’écrit”, annonce le fabricant. La fonction est accessible depuis un bouton intégré au clavier et depuis la touche Essential présente sur la tranche des smartphones de la marque. “Bien plus efficace qu'une simple transcription, Essential Voice élimine les mots superflus pour un résultat plus concis et percutant”, enchérit Nothing. Cette technologie supprime les hésitations et les bafouillements pour que le destinataire reçoive un message retranscrit plus agréable à lire.

Autre attention bien pensée, Essential Voice est personnalisable et permet d'ajouter des termes spécifiques pour que l'outil se souvienne de leur orthographe. “Si vous avez un restaurant préféré, Essential Voice associera son adresse à son nom et la saisira instantanément dans la transcription”, indique Nothing.

Toutes les applications prenant en charge la dictée vocale sont compatibles avec Essential Voice et le français est supporté, avec possibilité de traduire dans une autre langue. La fonction est déjà disponible sur le Phone (3) et le Phone (4a) Pro. D'autres modèles suivront, à commencer par le Phone (4a) début mai.


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