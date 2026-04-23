iPhone 15 à moins de 400 € : ce bon plan reconditionné avec 30 mois de garantie ne va pas durer

L'iPhone 15 n’a rien perdu de ses atouts plus de deux ans après sa sortie. Ses performances restent très solides, mais son prix a par contre nettement reculé, surtout sur le marché du reconditionné. En promotion à moins de 400 €, c’est une opportunité intéressante.



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Cette offre est proposée par Certideal, acteur français reconnu du reconditionné, qui met en avant des appareils vérifiés, remis en état localement et couverts par une garantie allant jusqu’à 30 mois. C’est plus que les 24 mois que propose Apple sur le neuf.

L’iPhone 15 est disponible à partir de 399,99 € en version 128 Go, à condition d’opter pour une couleur surprise. En d’autres termes, ce prix avantageux est valable seulement si Certideal choisit pour vous une couleur de manière aléatoire. Si vous souhaitez choisir un coloris spécifique, le smartphone vous coûtera 15 € de plus, soit 414,99 €.

Pour rappel, l’iPhone 15 128 Go avait été lancé à 969 €. À 399,99 €, il est beaucoup plus accessible, avec une économie de 570 €. La version 256 Go profite elle aussi d’une forte baisse de prix, étant affichée à partir de 459,99 € au lieu de 1 099 € à sa sortie.

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Un iPhone solide, à moins de 400 €

L’iPhone 15 conserve une fiche technique encore actuelle, avec son écran OLED de 6,1 pouces (2556 x 1179 px) très lumineux. À l’intérieur, on retrouve la puce A16 Bionic gravée en 4 nm, accompagnée de 6 Go de RAM. Cette configuration assure des performances fluides dans toutes les situations d’usage au quotidien. L’iPhone 15 est compatible avec les toutes dernières mises à jour d’iOS, et devrait le rester pendant plusieurs années encore.

La partie photo s’appuie sur un capteur principal de 48 MP, secondé par un ultra grand-angle de 12 MP. Comme d’habitude chez Apple, le smartphone assure de belles prestations en photo et vidéo, de jour comme de nuit.

Enfin, l’iPhone 15 est le premier smartphone d’Apple à avoir adopté le port USB-C, qui a remplacé le Lightning. Pour la connectivité, on retrouve la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. Sa batterie quant à elle tient facilement une journée d’utilisation.