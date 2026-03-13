Microsoft lâche un indice sur la date de sortie de la Xbox Helix

En annonçant la fenêtre de disponibilité des dev kits pour la Xbox Helix, Microsoft nous donne du grain à moudre pour tenter de deviner quand sortira la console.

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Crédits : vfhnb12 / 123RF

Pour marquer le coup de sa nomination comme nouvelle patronne de Xbox, Asha Sharma a récemment officialisé le Project Helix, la console de prochaine génération de la marque, notamment capable de faire tourner des jeux PC. Lors de la GDC (Game Developer Conference) 2026, nous en avons appris plus sur cette future machine. Microsoft a partagé des détails concernant son architecture et sur les couches de compatibilité qui vont lui permettre de lire à la fois les jeux Xbox console, les jeux Xbox PC et les jeux PC des autres stores.

L'une des étapes très attendues dans le lancement d'une nouvelle console est la livraison des dev kits aux développeurs de jeux. C'est grâce à ces dev kits que les studios peuvent commencer à optimiser leurs titres pour l'appareil, qu'il s'agisse de jeux déjà existants et qui nécessiteront un portage ou une mise à jour next gen, ou de productions qui sont encore en cours.

La disponibilité tardive des dev kits n'est pas inquiétante

Microsoft a justement apporté une information des plus intéressantes lors de la GDC : la firme prévoit d'expédier les dev kits de la Xbox Helix en 2027, sans doute en début d'année. À partir de là, on peut essayer de deviner quand sortira la console hybride. Une disponibilité pour fin 2026, évoquée il y a quelques mois, devenait déjà de moins en moins probable, et devient donc définitivement écartée.

En apprenant que les dev kits n'arriveraient pas dans les mains des studios avant 2027, certains ont craint que la console ne serait pas lancée sur le marché avant 2028. Comment envisager la sortie d'une console si les développeurs tiers n'ont eu que quelques mois pour apprendre à la maîtriser ? Mais l'espoir d'une sortie en 2027 reste selon nous d'actualité. Microsoft a lourdement insisté sur le rapprochement des méthodes de développement pour les versions PC et console des jeux. Autrement dit, quand les studios mettent au point la version PC d'un jeu, un portage pour la Xbox Helix ne demandera que peu d'efforts.

On ne serait donc absolument pas surpris de voir débarquer la Xbox Helix dès 2027, surtout qu'AMD semble prêt à produire les puces de la console. Le prix de cette prochaine Xbox pourrait par contre être bien plus élevé que ce que l'on a connu jusqu'à présent.


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