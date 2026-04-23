Le Microsoft Store sur Android et iPhone ? La nouvelle patronne de Xbox y pense

Asha Sharma déclare ne pas écarter l'idée de lancer un magasin pour support mobile afin d'y proposer des jeux Xbox. Il faudra pour ce faire composer avec les obstacles dressés par Google et Apple.

Windows Phone
Crédit : 123RF

Bien décidée à redorer la réputation de Xbox, Asha Sharma, sa nouvelle dirigeante depuis quelques semaines, est sur tous les fronts. Elle a récemment annoncé une baisse de prix importante pour le Game Pass Ultimate et une moins substantielle pour le PC Game Pass, se mettant bien des joueurs dans la poche. Elle vient aussi de communiquer un renforcement du partenariat entre Xbox et Discord, laissant présager une intégration plus profonde de la plateforme de communication au sein de l'écosystème Xbox. Et elle a relancé un vieux débat portant sur le jeu mobile.

“Il y a trois semaines, nous avons déposé un recours parce que la concurrence mobile compte toujours et nous pensons que l'avenir du jeu devrait être plus ouvert. Bien que j'apprenne encore, l'idée d'un magasin Xbox mobile n'est pas morte”, a-t-elle publié sur les réseaux sociaux en réponse à un message et un article de Jez Corden, journaliste spécialisé Microsoft et Xbox. Ce dernier affirmait “qu'Asha Sharma a peut-être tué le magasin Xbox Mobile”, regrettant que des jeux appartenant à Microsoft comme Hearthstone et Candy Crush ne soient pas intégrés dans Xbox. L'occasion aussi pour lui de pleurer ce bon vieux Windows Phone.

Google et Apple ne vont pas faciliter l'arrivée d'un Xbox ou Microsoft Store sur Android et iPhone

Asha Sharma ne promet rien, mais elle n'écarte en tout cas pas la possibilité de créer un magasin mobile pour les jeux Xbox, qui serait donc disponible sur Android et iPhone. Bien sûr, la balle n'est pas que dans le camp de Microsoft. Google et Apple font tout leur possible pour limiter l'émergence de magasins d'applications tiers sur leur système. Des acteurs comme Epic Games, Spotify et Netflix se battent en justice depuis de longues années pour forcer l'autorisation de stores alternatifs sur Android et iPhone, et la législation évolue lentement.

Google a d'ailleurs changé les règles du Play Store pour s'adapter, tandis que l'UE tape régulièrement sur les doigts d'Apple, qui continue de lutter contre l'arrivée de magasins alternatifs. En tant que dirigeante de Xbox, Asha Sharma évoque ici un “Xbox Store” pour mobile. Mais si les conditions sont réunies pour un tel magasin, elles le seraient aussi pour un éventuel Microsoft Store, qui pourrait proposer jeux, applications de productivité et abonnements aux services de la firme.


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