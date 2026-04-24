Bouygues Telecom commence en douce à appliquer sa hausse annuelle à certains abonnés Bbox

Bouygues Telecom commence à appliquer sa clause d'indexation annoncée pour 2027. Certaines factures Bbox affichent déjà une nouvelle ligne qui alourdit le total mensuel. Les abonnés concernés découvrent la mauvaise surprise sans avoir été prévenus.

bouygues recap
Source : 123rf

Les opérateurs français multiplient depuis plusieurs mois les ajustements tarifaires sur leurs offres internet fixe. Bouygues Telecom illustre particulièrement cette tendance avec une série d'augmentations successives sur l'ensemble de sa gamme Bbox. Une nouvelle hausse vient d'ailleurs d'être appliquée fin mars 2026 sur les offres Bbox Fit, Must et Ultym. Elle alourdit la facture des nouveaux clients de 1 à 2 euros par mois. Mais une autre mécanique, bien plus discrète, commence à toucher des abonnés déjà en place.

En mars dernier, Bouygues Telecom annonçait sa volonté d'indexer chaque année le prix des abonnements Bbox sur l'inflation. Cette mesure devait s'appliquer à partir de 2027 et concerner progressivement tous les clients. Pourtant, plusieurs factures récentes montrent que le dispositif est déjà en marche pour une partie des abonnés.

Bouygues Telecom commence déjà à appliquer la hausse annuelle indexée sur l'inflation à certains abonnés Bbox

Selon une capture relayée par Tiino_X83, un abonné voit apparaître sur sa facture une nouvelle ligne intitulée “Indexation 2026. Le montant prélevé en plus s'élève à 1,05 euro par mois, distinct du prix de l'offre. Ce calcul repose sur le tarif réellement payé, remise commerciale incluse. L'indexation suit un indice officiel publié par l'Insee. Sur sa page d'assistance, l'opérateur rappelle le cadre. Depuis 2022, toutes les conditions générales de service incluent une clause d'indexation activable une fois par an. Bouygues Telecom précise que les contrats établis avant cette date seront mis à jour. Ils pourront être indexés à partir de 2027. Seuls les abonnés ayant souscrit depuis 2022 sont donc concernés à ce stade.

Cette première application concrète confirme une mécanique annoncée mais encore peu visible jusqu'ici. Pour les utilisateurs touchés, la hausse reste modérée à l'échelle d'une facture mensuelle. Sur une année entière, elle représente toutefois une douzaine d'euros supplémentaires sans contrepartie sur le service. La généralisation prévue en 2027 devrait ensuite étendre le mécanisme à l'ensemble du parc Bouygues Telecom. Les abonnés Bbox doivent donc s'attendre à voir leur facture évoluer chaque année, en plus des hausses ponctuelles déjà pratiquées par l'opérateur.


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