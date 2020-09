Adeptes de Fortnite, cette Nintendo Switch édition spéciale va vous faire craquer

Avis aux aficionados du célèbre jeu Fortnite : Nintendo va lancer une Switch édition spéciale Fortnite. Elle sera disponible en France à partir du 30 octobre 2020. On fait le point sur le design, la disponibilité et le prix de cette nouvelle édition spéciale, qui trouvera à coup sûr sa place sous le sapin de Noël.

Disponible gratuitement depuis juin 2018 sur Nintendo Switch, Fortnite est un véritable phénomène sur la console de Big N. C’est tout simplement le jeu le plus téléchargé de tous les temps sur une console Nintendo en Europe. Pour rappel, Fortnite avait été téléchargé plus de deux millions de fois en 24 heures.

Après avoir commercialisé un pack Spécial Fortnite le 5 octobre 2018 qui s’est vendu comme des petits pains, le constructeur nippon va donc lancer presque deux ans après, une édition spéciale au design de Fortnite prévue pour la fin octobre 2020.

📅Quelle date de sortie et quel prix pour la Nintendo Switch édition spéciale Fortnite ?

La Nintendo Switch édition spéciale sera disponible en France le 30 octobre 2020. Il y a fort à parier que Nintendo lance les précommandes dans les jours ou semaines à venir. Nous ne manquerons pas de vous tenir informer lorsque la console sera disponible auprès des revendeurs français.

Pour l’heure, nous n’avons aucune information concernant le prix de la console mais nous suivons cela de très près pour vous tenir au courant.

🎮Que contient le pack Nintendo Switch édition spéciale Fortnite ?

En attendant que la console soit disponible à la vente ou à la précommande et pour les plus curieux voulant savoir ce qui se trouve dans le pack Nintendo Switch Fortnite, voici un listing détaillé de ce qu’il comprend :

Une console Nintendo Switch dotée à l’arrière d’un design Fortnite unique

Un Joy-Con gauche jaune et un Joy-Con droit bleu exclusifs

Une station d’accueil Nintendo Switch dotée d’un design Fortnite unique

Le jeu Fortnite préinstallé

Un code de téléchargement pour le Pack Panthère qui vous donnera accès à la tenue Panthère avec deux styles additionnels, à l’accessoire de dos Kit soyeux avec deux styles additionnels, et à la somme de 2000 V-bucks

🎨Quel design pour la Nintendo Switch édition spéciale Fortnite ?

Le design de la nouvelle Nintendo Switch édition limitée Fortnite s’inspire logiquement du monde du jeu vidéo. Le dock, la console mais aussi les manettes de cette édition spéciale sont personnalisés. On a ainsi un Joy-Con gauche jaune et un Joy-Con droit bleu. Nous vous laissons vous faire une idée avec les images ci-dessous et nous donnez votre avis dans la section des commentaires !

