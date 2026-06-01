Android s’apprête à régler ce vieux casse-tête du partage de fichiers avec les PC, voici comment

Transférer un fichier entre un téléphone Android et un PC reste souvent un parcours du combattant. Google s'apprête à balayer cette contrainte d'un seul changement discret. La frontière entre mobile et ordinateur n'a jamais semblé aussi fine.

Faire passer un simple fichier d'un smartphone à un ordinateur tourne vite au casse-tête. Le système mobile de Google limite ces échanges depuis ses débuts. Des solutions tierces tentent d'ailleurs de combler ce manque sur les téléphones Android. Aucune n'a pourtant rendu l'opération aussi naturelle qu'on l'espérait. Beaucoup renoncent et passent par le câble ou le cloud.

Cette frontière entre mobile et ordinateur tend pourtant à s'effacer. Google rapproche de plus en plus Android d'un usage proche de l'ordinateur. Un changement réseau discret pourrait accélérer ce mouvement. Il toucherait directement la façon dont les applications communiquent sur un réseau local. De quoi promettre des transferts bien plus simples vers un PC ou un serveur.

Android va enfin permettre d'échanger ses fichiers directement avec un PC ou un disque réseau

Le changement touche un rouage invisible du téléphone, sa façon de dialoguer sur un réseau. Un ingénieur de Google l'a confirmé dans le suivi de bugs de l'entreprise. À partir de la mise à jour Play System de mai 2026, un verrou tombe. Les applications gagnent enfin l'accès à des canaux de communication réservés au système. Le plus attendu ouvre le partage de fichiers via le protocole SMB. Ce standard équipe les PC Windows et les disques en réseau du foyer. Un téléphone pourra donc piocher directement dans les dossiers partagés d'un ordinateur voisin. Fini les applis spéciales et les réglages à rallonge pour un simple transfert.

Le partage de fichiers n'est que la partie la plus visible. D‘autres usages s'ouvrent aussi, comme l'accès à distance, les serveurs web ou les imprimantes du réseau. Le tout arrivera par un correctif de fond, sans nouvelle version du système à installer. Quelques conditions restent à remplir, dont un téléphone sous Android 13 au minimum. La mise à jour de mai serait déjà en test partout dans le monde. Son déploiement plus large pourrait intervenir très prochainement. Cette évolution accompagne la volonté de Google de transformer le mobile en véritable outil de bureau. Reste à voir quand chacun verra enfin son téléphone parler couramment la langue des ordinateurs.