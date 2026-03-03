La ROG Xbox Ally X gagne une fonctionnalité de l’app PC qui va vous faire revivre vos meilleurs moments de gaming

C'est au tour de la “Xbox portable” de proposer aux joueurs une fonctionnalité jusqu'ici en test sur l'application PC. Celle-ci peut détecter et en enregistrer automatiquement les plus beaux moments de jeu.

Il y a quelques jours, nous apprenions que Microsoft testait une nouvelle fonctionnalité au sein de son application Xbox sur PC. Celle-ci permet de créer automatiquement des récapitulatifs de nos sessions de jeu — si tant est qu'elle les considère comme assez intéressantes. Ces récaps contiennent notamment des enregistrements de l'écran, sans que ayez à le lancer vous-même. Le tout se retrouve directement dans l'application, que vous pouvez consulter après coup.

On se demandait alors si la ROG Xbox Ally, considérée comme la version portable de la Xbox mais tournant sous Windows, aurait droit au même traitement. Il faut dire que l'appareil a clairement besoin de fonctionnalités de ce type, surtout quand on sait qu'elle affiche de meilleures performances lorsque l'on remplace l'OS de Microsoft par SteamOS, son concurrent direct. Bonne nouvelle : c'est visiblement le cas.

La ROG Xbox Ally X aussi peut enregistrer vos sessions de jeu

C'est dans un billet de blog que Microsoft nous fait l'annonce. La ROG Xbox Ally X est donc désormais capable d'enregistrer divers clips en jeu, qu'elle aura identifié elle-même comme intéressants pour le joueur. Lorsque c'est le cas, elle affiche un petit marqueur à l'écran pour indiquer qu'une nouvelle vidéo a été enregistrée. Il est ensuite possible de la partage sur ses réseaux sociaux ou l'envoyer à ses proches. La fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les membres du programme Insider.

Mais pas que. Vous l'avez sans doute remarqué, il n'est question ici que de la ROG Xbox Ally X, et non de sa version standard. En effet, la fonctionnalité se repose sur le NPU de la console, et donc que l'IA qu'elle embarque. NPU qui n'est pas présent sur le modèle standard, expliquant donc l'absence de la fonctionnalité. Pour l'heure, seuls quelques jeux sont compatibles avec la fonctionnalité. Les voici :