La ROG Xbox Ally X gagne une fonctionnalité de l’app PC qui va vous faire revivre vos meilleurs moments de gaming

C'est au tour de la “Xbox portable” de proposer aux joueurs une fonctionnalité jusqu'ici en test sur l'application PC. Celle-ci peut détecter et en enregistrer automatiquement les plus beaux moments de jeu.

ROG Xbox Ally

Il y a quelques jours, nous apprenions que Microsoft testait une nouvelle fonctionnalité au sein de son application Xbox sur PC. Celle-ci permet de créer automatiquement des récapitulatifs de nos sessions de jeu — si tant est qu'elle les considère comme assez intéressantes. Ces récaps contiennent notamment des enregistrements de l'écran, sans que ayez à le lancer vous-même. Le tout se retrouve directement dans l'application, que vous pouvez consulter après coup.

On se demandait alors si la ROG Xbox Ally, considérée comme la version portable de la Xbox mais tournant sous Windows, aurait droit au même traitement. Il faut dire que l'appareil a clairement besoin de fonctionnalités de ce type, surtout quand on sait qu'elle affiche de meilleures performances lorsque l'on remplace l'OS de Microsoft par SteamOS, son concurrent direct. Bonne nouvelle : c'est visiblement le cas.

La ROG Xbox Ally X aussi peut enregistrer vos sessions de jeu

C'est dans un billet de blog que Microsoft nous fait l'annonce. La ROG Xbox Ally X est donc désormais capable d'enregistrer divers clips en jeu, qu'elle aura identifié elle-même comme intéressants pour le joueur. Lorsque c'est le cas, elle affiche un petit marqueur à l'écran pour indiquer qu'une nouvelle vidéo a été enregistrée. Il est ensuite possible de la partage sur ses réseaux sociaux ou l'envoyer à ses proches. La fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les membres du programme Insider.

Sur le même sujet — Une console Asus ROG Xbox Ally X avec 64 Go de RAM ? C’est possible, la preuve

Mais pas que. Vous l'avez sans doute remarqué, il n'est question ici que de la ROG Xbox Ally X, et non de sa version standard. En effet, la fonctionnalité se repose sur le NPU de la console, et donc que l'IA qu'elle embarque. NPU qui n'est pas présent sur le modèle standard, expliquant donc l'absence de la fonctionnalité. Pour l'heure, seuls quelques jeux sont compatibles avec la fonctionnalité. Les voici :

  • Among Us
  • Elden Ring
  • Fortnite
  • Forza Horizon 5
  • Lies of P
  • Overwatch
  • Palworld

La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette fonction exclusive aux Pixel devient une application, mais il y a un mais

Google transforme une fonctionnalité très pratique des Google Pixel en application à part entière. L’occasion de s’en servir sur d’autres smartphones Android ? Ne vous réjouissez pas trop vite. Vous…

Google corrige enfin ces défauts qui rendaient fou Gemini sur Google Home

Google veut rendre son assistant plus fiable à la maison. Plusieurs problèmes agaçaient les utilisateurs depuis son lancement. Une nouvelle mise à jour vient enfin corriger le tir. Depuis fin…

DJI Mini 5 Pro : plus de 190€ de réduction sur l’un des meilleurs drones actuels, c’est une affaire !

Dans le secteur des drones grand public, DJI est de très loin la marque incontournable. Sorti il y a quelques mois, le DJI Mini 5 Pro est un modèle compact…

La Xiaomi Watch 5 sort aujourd’hui, une montre connectée endurante qui donne accès à Gemini depuis le poignet

Xiaomi lance la Watch 5, sa nouvelle montre connectée haut de gamme. Les nouveautés ne sont pas légion sur ce modèle, mais la marque améliore sa formule par petites touches. …

La 6G se prépare plus vite que prévu avec une alliance historique

La 6G se rapproche à grands pas. Les principaux acteurs mondiaux des télécoms veulent accélérer son arrivée. Une nouvelle alliance pourrait changer le calendrier prévu de son lancement. Alors que…

DJI Osmo Pocket 3 : la mini caméra parfaite pour le vlogging est à moins de 300 €, vite !

DJI s’est imposée comme la meilleure marque de produits pour filmer sans se ruiner. Drone, caméra d’action, stabilisateur à main, le géant chinois excelle dans tous les domaines. En ce…

Motorola lance les Edge 70 Fusion et Edge 70 Fusion Power, deux téléphones séduisants, mais plombés par la crise

À l’occasion du Mobile World Congress, Motorola lance un nouveau smartphone à la fois premium et abordable. Il s’appelle Edge 70 Fusion. Il se décline en deux versions, une classique…

Un iPad pliable géant ? Apple n’aurait pas abandonné l’idée

Apple viserait le lancement d’un grand iPad pliable pour 2029. Le fabricant a rencontré des difficultés de conception pour ce produit, mais le développement ne serait pas abandonné. Il est…

Le MacBook Pro avec écran tactile n’est pas un hybride d’iPad, voici comment il va fonctionner

Un MacBook Pro avec écran tactile devrait sortir en 2026. Mais Apple ne voit pas ce produit comme un remplaçant ou un hybride de l’iPad Pro. Il y a quelques…

PC

Vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles clés USB ? Voici 4 idées pour leur donner une seconde vie

Vous ne comptez plus le nombre de vieilles clés USB qui traînent chez vous ? Ne les jetez pas de suite. En effet, ces petits supports de stockage peuvent encore…