GOG en danger de mort face à Steam ? La préservation des jeux vidéo en péril

L'avenir de la préservation des jeux vidéo passe par les habitudes de consommation des joueurs, rappelle GOG, de plus en plus en difficulté face à la domination de Steam.

En toute fin d'année 2025, GOG (Good Old Games) était racheté à CD Projekt par Michał Kiciński, cofondateur à la fois de la plateforme et de l'entreprise. Cette séparation entre les deux entités doit permettre à GOG d'adopter une nouvelle stratégie. Le service est réputé pour sa politique de jeux sans DRM, qui peuvent donc être continués d'être exploités à long terme par les joueurs, et son programme de préservation des vieux jeux.

Mais l'existence de GOG est menacée. Steam est de plus en plus puissant et est devenu un acteur incontournable du marché, au contraire de l'ancien launcher de CD Projekt. Dans une interview accordée à RPG Site, Dave Oshry, PDG du studio New Blood Interactive (Dusk, Ultrakill), explique qu'aujourd'hui, GOG ne représente que 1 à 5 % des ventes de Steam contre 5-10 % auparavant.

GOG se dresse comme le défenseur de la préservation du jeu vidéo

“Tout le monde soutient GOG, n'est-ce pas ? On veut que GOG devienne un grand service, et GOG l'est. Simplement, je ne vois aucune raison d'utiliser GOG ou GOG Galaxy plutôt que Steam […] J'adore leurs efforts de préservation et tout ce qu'ils essaient de faire, mais il faut que suffisamment de gens s'y intéressent, sinon combien de temps vont-ils même survivre ?”, s'interroge Dave Oshry.

GOG a réagi à ses propos, appelant à un soutien des joueurs pour être en mesure de poursuivre sa mission. “Nous apprécions l'honnêteté de Dave, et il a raison sur un point : la préservation des jeux ne fonctionne que si les gens s'y intéressent. GOG a été créé pour que les jeux qui nous ont marqués restent à jamais gravés dans les mémoires. Et grâce au soutien de notre communauté, nous y parvenons depuis près de 20 ans. L'avenir de la préservation est décidé par les joueurs qui s'en soucient”, déclare la plateforme.

“Alors achetez des jeux sans DRM, votez pour la Dreamlist (qui permet aux joueurs de choisir les prochains jeux qui vont rejoindre le service afin d'en assurer la pérennité), devenez mécène de GOG. Si les jeux vous tiennent à cœur, montrez-le. Et prouvons ensemble que la préservation n'est pas un phénomène marginal, mais une nécessité”, conclut GOG.

Alors que les supports physiques disparaissent, que certains titres ne sont pas jouables sans le fameux patch day one, que des productions sont retirées des stores du jour au lendemain et que les serveurs indispensables au fonctionnement des jeux ferment, la préservation du jeu vidéo est devenue un véritable enjeu.